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美放寬自駕車法規 特斯拉股價一度飆漲逾10％

2025/04/27 09:44

美放寬自駕車法規，特斯拉25日股價飆漲逾10％。（示意圖，法新社）美放寬自駕車法規，特斯拉25日股價飆漲逾10％。（示意圖，法新社）

〔財經頻道／綜合報導〕為加速自動駕駛汽車的發展，幫助美國企業與中國對手競爭，美國交通部日前宣布將放寬自駕車法規。受上述利多消息激勵，美國電動車大廠「特斯拉 （Tesla）」25日盤中股價一度大漲逾10%。

綜合媒體報導，美國交通部長達非（Sean Duffy）本月24日指出，美國必須在自動駕駛汽車競賽中擊敗中國，認為推動自動駕駛汽車發展的新框架，將有助於美國汽車製造商與中國競爭對手競爭。

達非稱，川普政府已意識到自動駕駛是一場風險極高的創新競賽，因此新的政策框架將顯著減少原本繁瑣的手續，包括刪除事故報告中不必要和重複的要求、未來只要是用自駕車來做「測試、展示、研究」等非商業用途，便可直接跳過部分程序等。

報導指出，美國交通部此舉，被視為是川普政府對自動駕駛車輛的最大一次鬆綁，此意味著自駕車開發商未來可更容易地做實驗和演示。

受上述利多消息激勵，特斯拉25日盤中股價一度大漲10.5%，最高觸及286.85美元，最終收在284.95美元，漲幅9.8%。

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