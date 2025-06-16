借白手套下單害台積電！CNN曝華為被經部列黑名單原因

中國華為透過白手套規避制裁，取得台積電晶片。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕經濟部貿易署近日公布「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」更新版，禁止戰略性高科技貨品輸出給中國華為、中芯國際及其他海外子公司，砍斷其獲取台廠關鍵技術、材料及設備途徑。《CNN》指出，台灣之所將華為列入黑名單，主要是去年華為透過算能科技迂迴採購台積電晶片有關，此事恐造成台積電遭美重罰10億美元（約台幣295億），為了補破網，台灣政府強化管制漏洞。

貿易署近日召開跨部會實體清單審查會議，基於防止武器擴散及其他國家安全考量，6月10日新增俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、緬甸、中國涉及武擴活動等601個實體，其中包括華為、中芯等中資企業。

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貿易署官員說，廠商出口至我國實體名單中受管制的實體，應事先取得貿易署核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，才能憑許可證出口。

對於華為及中芯等中國半導體廠商被列黑名單，《CNN》指出，台灣的最新舉動凸顯政府積極與美國合作，以防堵對中科技禁令出現任何漏洞。科技、民主與社會研究中心研究員江旻諺說，這反映出台灣政府更明確的意圖，即使其出口管制法規與美國更加緊密接軌，繼美國之後，台灣是世界第二個公開將華為與中芯列入出口管制名單的國家。

江旻諺表示，台灣的「主動」措施顯示政府意識到需要積極配合美國政府解決安全問題，並強調「據我了解，美國政府一直希望台灣能夠更加主動監管敏感技術出口，而不是簡單跟隨華盛頓」。

報導提及，去年華為一款AI處理器被抓包採用台積電生產的晶片，儘管台積電澄清稱自2020年以來一直未向華為供貨，但此事引發華盛頓的擔憂，外界擔心台積電原本計劃供應給另一家中國公司-算能科技的晶片，可能已被轉賣給華為。

路透也披露，美國商務部一直在調查此事，台積電可能面臨華盛頓高達10億美元或以上的罰款。去年11月，美國商務部還下令台積電停止向中國出口先進晶片。

市場分析公司 Counterpoint Research 副總監王哲宏（Brady Wang）表示，雖然新的管控措施並非針對該特定事件的直接回應，但去年在華為產品發現台積電製造的晶片敲響了警鐘，它促使台積電和台灣政府重新審視現有的監管機制，並找出防止透過第三方供應（華為）的漏洞。

市場情報公司 IDC 高級研究經理曾蓋倫（Galen Zeng）也說，台灣實施出口管制的時機，反映多重戰略考慮，其中包括華盛頓對華為設備搭載先進晶片的擔憂。再加上美國對間接供應路線的憂心，這些發展促使台灣加強出口管制機制，以提高供應鏈透明度。長遠來看，這可能會加速中國實現半導體自給自足的步伐，使中國國內設備、材料和零件供應商受益。

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