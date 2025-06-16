晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

借白手套下單害台積電！CNN曝華為被經部列黑名單原因

2025/06/16 22:51

中國華為透過白手套規避制裁，取得台積電晶片。（路透）中國華為透過白手套規避制裁，取得台積電晶片。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕經濟部貿易署近日公布「戰略性高科技貨品出口實體管理名單」更新版，禁止戰略性高科技貨品輸出給中國華為、中芯國際及其他海外子公司，砍斷其獲取台廠關鍵技術、材料及設備途徑。《CNN》指出，台灣之所將華為列入黑名單，主要是去年華為透過算能科技迂迴採購台積電晶片有關，此事恐造成台積電遭美重罰10億美元（約台幣295億），為了補破網，台灣政府強化管制漏洞。

貿易署近日召開跨部會實體清單審查會議，基於防止武器擴散及其他國家安全考量，6月10日新增俄羅斯、巴基斯坦、伊朗、緬甸、中國涉及武擴活動等601個實體，其中包括華為、中芯等中資企業。

貿易署官員說，廠商出口至我國實體名單中受管制的實體，應事先取得貿易署核發的戰略性高科技貨品輸出許可證，才能憑許可證出口。

對於華為及中芯等中國半導體廠商被列黑名單，《CNN》指出，台灣的最新舉動凸顯政府積極與美國合作，以防堵對中科技禁令出現任何漏洞。科技、民主與社會研究中心研究員江旻諺說，這反映出台灣政府更明確的意圖，即使其出口管制法規與美國更加緊密接軌，繼美國之後，台灣是世界第二個公開將華為與中芯列入出口管制名單的國家。

江旻諺表示，台灣的「主動」措施顯示政府意識到需要積極配合美國政府解決安全問題，並強調「據我了解，美國政府一直希望台灣能夠更加主動監管敏感技術出口，而不是簡單跟隨華盛頓」。

報導提及，去年華為一款AI處理器被抓包採用台積電生產的晶片，儘管台積電澄清稱自2020年以來一直未向華為供貨，但此事引發華盛頓的擔憂，外界擔心台積電原本計劃供應給另一家中國公司-算能科技的晶片，可能已被轉賣給華為。

路透也披露，美國商務部一直在調查此事，台積電可能面臨華盛頓高達10億美元或以上的罰款。去年11月，美國商務部還下令台積電停止向中國出口先進晶片。

市場分析公司 Counterpoint Research 副總監王哲宏（Brady Wang）表示，雖然新的管控措施並非針對該特定事件的直接回應，但去年在華為產品發現台積電製造的晶片敲響了警鐘，它促使台積電和台灣政府重新審視現有的監管機制，並找出防止透過第三方供應（華為）的漏洞。

市場情報公司 IDC 高級研究經理曾蓋倫（Galen Zeng）也說，台灣實施出口管制的時機，反映多重戰略考慮，其中包括華盛頓對華為設備搭載先進晶片的擔憂。再加上美國對間接供應路線的憂心，這些發展促使台灣加強出口管制機制，以提高供應鏈透明度。長遠來看，這可能會加速中國實現半導體自給自足的步伐，使中國國內設備、材料和零件供應商受益。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財