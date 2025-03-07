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名師解盤》蔡明翰：關稅利空鈍化前 建議保守操作

2025/03/07 15:49

國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）國泰證期顧問處協理蔡明翰。（業者提供）

國泰證期顧問處協理 蔡明翰 


Marvell 財報公布後缺乏亮點，導致股價崩跌超過2成，昨天美股出現比較顯著的重挫，尤其是科技族群有巨大的壓力，費半指數大跌超過4%，其中指標輝達重挫超過5%，台積電也超過4%以上跌幅，照理說會對今天台股造成壓力，比較好的現象，是川普延後加拿大和墨西哥的關稅，這塊會導致近期關稅壓力明顯降低，客製化晶片代表性個股除了Marvell 外，還有博通，博通昨天盤後財報優於預期，展望相對較佳，所以導致盤後大漲超過1成以上，預期今天晚上半導體族群應該會有跌深反彈慶祝行情，因此今天加權指數小幅開低之後，一直維持在盤下震盪，雖然還是維持跌勢，但對於美股來說，台股跌勢相對較輕，終場加權指數下跌139點，成交量維持在3500億左右。

可以看到，雖然指數下跌，但成交量能持續縮減當中，主要因素來看，還是因為關稅議題，市場也在關注4月2日的全球對等關稅，還有對應台灣比較重要的晶片關稅，目前角度可以看到，加拿大和墨西哥關稅持續延後，不見得川普確實會直接做課稅動作，短時間確實讓股市有比較正向發展，每日一變的政策，也會讓投資人在利空時間點恐慌，跟隨殺低，隔天有可能轉為利多，股市又會反彈，回歸關稅議題，導致股市捉摸不定，可能會有比較大震盪走跌的可能性。

另外比較重要因素，回歸AI相關族群，市場雜音相對較多，主要提到AI需求可能見頂之後，會逐步轉弱，尤其中國相關AI軟體不斷出現下，小錢辦大事代表未來不見得需要大量投資，就目前角度，包含台積電、輝達，後續展望仍相對樂觀，本季整個財測都還是亮眼表現，目前AI需求仍延續強勁，還有很重要因素就是關稅議題，導致美國科技類股轉弱，台灣電子族群具有一定壓力，還是要回歸關稅，只要關稅議題持續縮減，科技類股就有轉強機會，目前角度寄望川普關稅議題能縮減，要等待股市對關稅議題鈍化，尤其近期關稅變動，強心針打多可能股市反應鈍化格局，未來要看到，當天關稅利空，美股卻逆勢走高，這就代表股市不再害怕關稅議題，這樣情況下，無論是美國科技股或台灣電子族群，才有強勢機會，在目前利空鈍化之前，還是建議投資人保守應對，只能用小量資金，在非電強勢族群偏多操作。

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