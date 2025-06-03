LTN經濟通》台積電美國缺工難題 全靠小綠卡？

台積電（2330）今年3月宣佈，進一步擴大對美投資，將使台積電成為亞利桑那州最大的雇主之一。（彭博資料照）

台積電美國三座晶圓廠 需用6000名員工

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶圓代工龍頭台積電（2330）繼原先規劃在美國亞利桑那興建3座晶圓廠後，今年3月宣佈，進一步擴大對美投資，總投資金額達到1650億美元（約新台幣4.94兆元），這也將使台積電成為亞利桑那州最大的雇主之一，除了在當地創造大量工作機會，也有不少台灣人外派至美國，不過隨著愈來愈多人員赴美，「簽證問題」也因此備受關注。

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台積電位於鳳凰城的首座晶圓廠在去年投產，雇用約3000名員工，台積電亞利桑那（TSMC Arizona）總經理卡斯塔那里斯（Rose Castanares）日前接受媒體訪問時表示，到2030年，第3家晶圓廠投產時，公司預計將需要6000名員工。而台積電宣佈在美設廠以來，建廠期間從台灣調派大量的工程技術人員，根據台積電向亞利桑那當地媒體《AZ Family》表示，多數人員所持有的是E-2簽證。

E-2簽證「審核快速、通過率高」，是不少人進入美國生活的首選途徑。（資料照，取自AIT臉書）

E-2工作簽證 全球有80個簽約國

E-2工作簽證被稱為「小綠卡」，是所謂的「條約投資人簽證（Treaty investor visas）」，發給與美國維持通商及通航條約國家的公民。全世界目前約有80個簽約國，常見如日本、澳洲、南韓、台灣等。投資人無論是個人、合夥或是公司企業，都必須具有條約國家的國籍，若是企業，該企業則需要有至少50%是被該條約國國籍的人持有。

另外，投資人必須是到美國從事符合規定的實質貿易，包括服務或技術的貿易，或是到美國發展或是指導該企業，如果申請者不是主要投資人，則必須受雇擔任主管級、經理級或具有高度專業技能的職位。

「審核快速、通過率高」是E-2簽證的特色，整體申請流程耗時約3至6個月，簽發有效期為2年至5年不等，性質上屬於工作簽證非移民簽證，無法直接取得綠卡，但也有不少優勢，例如可以無限續簽延長、配偶跟21歲以下子女可以申請眷屬E-2簽證一同赴美，且配偶可以申請工作許可證在美國另找工作、子女可享與美國兒童近似的教育福利等。

根據美國國務院公布的數據顯示，2024會計年度，共有6萬1432人申請E-2簽證，其中5萬5324人通過，通過的比例高達9成。

隨著台積電等大廠加速赴美投資，台灣人E-2簽證使用量近年明顯攀升。（法新社資料照）

台積電赴美建廠 E-2簽證人口大增

隨著美國移民趨勢因全球經濟變化轉變，E-2簽證已成為尋求在美國生活和工作的企業家、投資人最具吸引力的選擇之一。美國移民律師事務所Global Immigration Partners表示，現在E-2簽證成為進入美國生活的首選途徑，2024年和2025年初E-2簽證申請的諮詢和批准數量大幅增加。

Global Immigration Partners發言人指出，公司發現從英國、加拿大、法國、日本和德國等國家的客戶數量明顯增加，他們都在尋求E-2簽證提供的靈活性和機會。

以台灣人的情況來看，過去申請E-2的情況大多是加盟品牌或是赴美投資餐飲業等，申請比例不高，但隨著台積電等大廠加速赴美投資，E-2簽證使用量近年明顯攀升。美國務院數據顯示，2022年，台灣共2694人獲E-2簽證，人數在2023年進一步增加至2881人。不過，大批台灣人赴美也引發亞利桑那工會的關注，擔心會衝擊當地人工作機會。

台積電在2023年計劃派遣約500名有經驗的台灣勞工前往亞利桑那州協助建廠，引發當地工會不滿。（彭博資料照）

亞利桑納工會強烈反彈

台積電在2023年表示，由於亞利桑那州缺乏足夠的技術人員，將新廠的量產時間從2024年初延後至2025年，台積電最終在2024年底開始量產，不過當時這番言論引發美國工會不滿槓上台積電。

亞利桑那州建築貿易協會（Arizona Building and Construction Trades Council）主席巴特勒（Aaron Butler）投書《鳳凰城商業報》（Phoenix Business Journal）怒批，台積電以工程延宕為藉口，實際上是為了引進人力成本較低的外國工人。

台積電在當時計劃派遣約500名有經驗的台灣勞工前往當地協助作業，使建廠工程能順利進行，而這500名台灣人都需要E-2工作簽證才能在美國合法工作。亞利桑那州當地工人團體便找上國會議員請願，要求美國禁止對台灣發放工作簽證，使台灣勞工無法到亞利桑那州工作，以保障當地勞工權利。

對此，台積電則公開聲明，從台灣調派至亞利桑那州的人數未確定，但相當有限，並且只會「短期停留」在亞利桑那州支援特定任務。不會影響目前當地的1萬2000名現場員工配置，也不會影響台積公司在美國的招聘工作。

E-2是由特定公司幫助員工申請，只要投資人的公司持續運作就可以續簽延長，但員工也不能任意跳槽，隨便進入美國就業市場。（彭博資料照）

E-2簽證「不可以有移民意圖」

對於企業而言，申請E-2簽證不需經過美國勞工部審核，對美國就業市場不會造成具規模性的威脅，這也是E-2簽證通過率高，等待審核時間低於其他職業移民簽證的主要原因。

但對於取得簽證赴美工作的人員而言，E-2簽證的這些好處就可能成為缺點。E-2屬於工作簽證，申請時「不可以有移民意圖」，也就是申請人不能告訴簽證官，自己在抵達美國後就準備開始申請綠卡或轉職。不過，如果有必要的話，公司仍可以選擇協助幫忙申請綠卡。

E-2是由特定公司幫助員工申請，只要投資人的公司持續運作就可以續簽延長，但員工也不能任意跳槽，隨便進入美國就業市場，否則簽證將即刻失效。另外，由於E-2簽證不需經過美勞工部審核，這也代表在薪資待遇等工作條件上，不需要符合美勞工部的一些相關要求。因此，可能出現薪水比持有綠卡或其他具有美國公民身份的當地員工薪水低的情況。

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