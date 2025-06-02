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不是美元！大摩前高管認證全球最強貨幣是「它」

2025/06/02 18:26

專家認為，瑞士法郎是強勢貨幣。（彭博）專家認為，瑞士法郎是強勢貨幣。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根士丹利（大摩）前全球策略長、洛克菲勒國際主席夏爾馬（Ruchir Sharma）指出，世界上最富有的主要經濟體既擁有強勢貨幣，也擁有強大的製造業基礎，瑞士法郎在過去50年、25年、10年和5年一直是表現最好的貨幣。瑞士經驗為美國等國家傳達的訊息，就是廉價的貨幣無法解決製造業崩潰問題。

夏爾馬在《金融時報》撰文稱，正當外界討論美國將強大的美元貶值，作為重振美國製造業的方式之際，最值得注意的是，美元並不是世界上最強勢的貨幣，幾十年來一直如此。這個頭銜屬於瑞士法郎，而且強勢的瑞士法郎並未削弱瑞士的競爭力。

文章指出，世界上最富有的主要經濟體既擁有強勢貨幣，也擁有強大的製造業基礎。瑞士法郎在過去50年、25年、10年和5年一直是表現最好的貨幣。

對於強勢貨幣會使一個國家的出口失去競爭力，進而削弱貿易實力的說法，瑞士也反駁了這樣的假設，該國出口額不斷上升，佔瑞士 GDP 的比重（75%）和占全球出口的比重（接近 2%），均接近歷史最高水準。

儘管瑞士經常背負非法財富避風港的惡名，其經濟長期以來一直表現出非凡的活力和競爭力。每小時產生的 GDP 超過 100 美元，比其他 20 個最大經濟體的生產力都要高，其出口產品一半以上屬於「高科技」產品，是美國的兩倍以上。由於先進產品價格更高，幫助瑞士保持經常帳盈餘，自 20 世紀 80 年代初以來平均佔 GDP 的 4% 以上。

文章說，如果說瑞士有一個弱點，那就是私人債務佔 GDP 的比重大幅上升。然而，與美國和許多其他歐洲國家不同的是，它沒有大量的殭屍公司。

文章強調，瑞士人悄悄地建立了一個全天候的經濟，無論美元貶值還是升值，無論全球經濟是處於衰退還是復甦，瑞郎都在穩步升值，企業知道如何保持競爭力。2015年，由於央行政策的轉變，瑞郎飆升，製造商的反應是更加積極轉向對匯率變動不太敏感的尖端商品。

文章提及，許多政策制定者認為東亞「奇蹟」是透過貨幣貶值來實現繁榮，低估的匯率確實幫助韓國、中國等國家，迅速擴大製造業出口基地，但基礎設施投資和對外資開放等其他因素發揮更大的作用。

文章總結，已開發經濟體需要聚焦品質而非價格戰，貨幣貶值可能會產生適得其反的效果，因為它會鼓勵國內生產商專注於生產更便宜的商品。瑞士經驗為美國等國家傳達的訊息，就是廉價的貨幣無法解決製造業崩潰的問題。

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