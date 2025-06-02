晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

拒當川普代罪羔羊！馬斯克閃辭DOGE真心話全說了

2025/06/02 17:08

馬斯克正式卸下美國政府效率部（DOGE）的職務。（資料照，路透）馬斯克正式卸下美國政府效率部（DOGE）的職務。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）上週五（5/30）正式離開政府效率部（DOGE），他6月1日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）採訪時坦言，雖然支持川普政府多項政策，並非所有決策都認同，也不想為政府所有的行為背鍋，馬斯克還抱怨其領導的DOGE成了代罪羔羊。

馬斯克在節目《週日早晨》（Sunday Morning）表示，「我不想公開反對政府，也不想為政府所做的每件事負責」。對於共和黨提出的數億美元稅改方案，他表示，「老實說，我對那項龐大的支出法案感到失望，這破壞了DOGE團隊正在推動的工作」。

針對馬斯克的離開，川普上週五讚揚馬斯克。他在Truth Social上寫道：「這將是他最後一天任職，但也不完全是，因為他將永遠與我們同在，持續協助我們前進」。儘管如此，馬斯克週日（6/1）再次強調，雖然他是川普的盟友，但對政府的政策並非全盤支持。在CBS的節目上，他坦言，「我有點左右為難，我不想出來反對政府，也不願為政府做的所有事背鍋」。

DOGE在川普上任最初幾個月內裁減了數萬名聯邦政府職員，馬斯克雖為自己在政府中的表現辯護，也承認「DOGE成了代罪羔羊，只要有什麼削減，無論是真是假，大家都會怪到DOGE頭上」，

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財