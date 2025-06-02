拒當川普代罪羔羊！馬斯克閃辭DOGE真心話全說了

馬斯克正式卸下美國政府效率部（DOGE）的職務。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）上週五（5/30）正式離開政府效率部（DOGE），他6月1日接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）採訪時坦言，雖然支持川普政府多項政策，並非所有決策都認同，也不想為政府所有的行為背鍋，馬斯克還抱怨其領導的DOGE成了代罪羔羊。

馬斯克在節目《週日早晨》（Sunday Morning）表示，「我不想公開反對政府，也不想為政府所做的每件事負責」。對於共和黨提出的數億美元稅改方案，他表示，「老實說，我對那項龐大的支出法案感到失望，這破壞了DOGE團隊正在推動的工作」。

請繼續往下閱讀...

針對馬斯克的離開，川普上週五讚揚馬斯克。他在Truth Social上寫道：「這將是他最後一天任職，但也不完全是，因為他將永遠與我們同在，持續協助我們前進」。儘管如此，馬斯克週日（6/1）再次強調，雖然他是川普的盟友，但對政府的政策並非全盤支持。在CBS的節目上，他坦言，「我有點左右為難，我不想出來反對政府，也不願為政府做的所有事背鍋」。

DOGE在川普上任最初幾個月內裁減了數萬名聯邦政府職員，馬斯克雖為自己在政府中的表現辯護，也承認「DOGE成了代罪羔羊，只要有什麼削減，無論是真是假，大家都會怪到DOGE頭上」，

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法