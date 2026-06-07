熱門族群》居高思危避風港 金融指數逆勢創高

居高思危避風港，金融指數逆勢創高。（資料照）

〔記者吳欣恬／專題報導〕近期受AI與電子權值股獲利了結賣壓拖累，上週台股大盤走勢劇烈震盪，但資金板塊也出現顯著挪移，金融保險類股發揮避風港效應，逆勢吸金撐盤。受惠於外資防禦性買盤與內資ETF資金挹注，金融類股指數不僅單週強彈10.44%，更屢創歷史新高，成為本波台股動盪中的關鍵要角。

回顧上週盤勢，COMPUTEX 2026展期效應鈍化，台積電（2330）、聯發科（2454）及台達電（2308）等大型電子權值股面臨外資龐大的提款壓力，導致大盤在上週五一度重挫逾1400點，資金自電子股撤出後迅速轉進金融板塊。

請繼續往下閱讀...

金融指數5月底收在2653.63點，至上週五，儘管大盤因電子股回檔而大跌，但金融指數仍展現極強的撐盤韌性，盤中最高逆勢拉升至2942.12點的歷史新高，終場收在2930.55點，單日上漲0.79%，表現明顯優於大盤。

上週金融股買盤主要由內外資兩大力量合擊，外資法人啟動防禦性操作，資金大舉轉向獲利體質穩健的權值金控，如富邦金（2881）、國泰金（2882）與元大金（2885）；投信內資買盤，配合高股息ETF進行成分股調整與資金配置，大舉敲進凱基金（2883）、台新新光金（2887）等標的。

金融股龍頭富邦金上週股價續創歷史新高，終場以118元穩坐金控王座；國泰金 也受惠首季國內股票投資達15.4%的亮眼年化報酬率，上週五單日大漲5.93%，以100元創歷史新高收盤，成為國內第二檔「百元金控」的成員。元大金上週也一度衝上66.7元歷史新高價，今年累計漲幅已近7成；中信金（2891）與凱基金亦在上週三雙雙亮燈漲停，整體金融族群呈現價量齊揚的強勢格局。#

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法