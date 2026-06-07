年少當家2》全國35歲以下戶長 連三季突破100萬人

2025年第二季全國35歲以下戶長人數首度突破100萬人，且已連續3季超過100萬人。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕30而立、2025年第二季全國35歲以下戶長人數首度突破100萬人，且截至同年第四季已連續3季超過100萬人。根據內政部不動產資訊平台最新發布，去年第四季35歲以下戶長人數近101.77萬人，占全國戶長總人數比重約10.33%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去主力購屋年齡以30至35歲居多，現在則因房價飆漲，加上晚婚，主力購屋年齡延後至35至40歲，不過，這都反映上一輩的資產累積豐厚，甚至有能力幫子女購屋，也降低一些房貸負擔，在房價越高區域如此情況越加明顯。

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進一步觀察去年第四季、全國22縣市35歲以下戶長占比，竟是離島澎湖縣占比最高、約16.44%，第二則是桃園市、占比近12.97%，第三為新竹縣、占比約12.38%。不過，35歲以下年輕戶長人數最多的縣市，則是新北市、約18.07萬人，此外，桃園市、台中市以及高雄市則均超過12萬人，其它縣市則均在10萬人以內。

35歲以下戶長 澎湖占比全國最高

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，除節稅外，各縣市政府也紛紛推出各類補貼措施以吸引年輕族群以腳投票，其中最具指標意義的是搶救少子女化的生育補助，目前第一胎生育補助4萬元的縣市，包括台北市、新北市、台東縣、澎湖縣等，而澎湖縣除第一胎補助4萬元之外，第二胎補助6萬元，第三胎（含以上）則補助8萬元，傲視其他縣市，自然能留得住年輕戶長。

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析，由於我國65歲以上高齡人口已占總體人口數比重超過2成，正式邁入超高齡化社會，而長者資產傳承變得更普遍與急迫性，年輕一代成為最大受惠者。其次，新青安也促使35歲以下民眾購屋人數增加，這類族群自然而然成為戶長。社會結構與稅制的更迭，年輕戶長激增的背後，不僅代表民間財富進行重分配，也恐讓年輕族群財富差距更為懸殊。

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