年少當家1》 25歲以下年輕戶長 10年暴增9成

年輕人因自身需求而購屋的數量應該相對有限，可能多數還是爸媽家裡有幫忙。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕全國25歲以下年輕戶長、10年大增逾10萬人、增幅超過9成。根據內政部不動產資訊平台最新發布，2025年第四季、全國25歲以下戶長人數有21.38萬人，相較前一年同期約16.29萬人、1年大增5.09萬人，年增幅達31.25%。

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示，可觀察到2024年7月「囤房稅2.0」上路，並在2025年5月開徵，由於非自用住宅採取全國總歸戶，推測節稅目的可能是年輕戶長大幅暴增主因。

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戶長並非與房屋所有權人全然畫上等號，高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛指出，戶長是因應戶籍管理所設，並不代表擁有房屋所有權或財產處分權，即便租屋族、未成年人或共同生活者也都可擔任。

雖然新青安鼓勵滿18歲首購族申請，實際情況則是25歲以下的年輕族群多數仍在學抑或是初出社會，即便有父母資助頭期款，要獨自扛起上千萬元的房貸並符合銀行還款能力評估的授信審核，其實難度相當高。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，年輕人因自身需求而購屋的數量應該相對有限，可能多數還是爸媽家裡有幫忙，或者能力再強一點的爸媽，提早幫小孩置產也省得擔心小孩子的未來居住問題，因此，統計上發現25歲以下的年輕戶長增加，也有可能是因為家裡買了好幾戶房屋，為了爭取較低的自用住宅稅率，而分戶設籍。

囤房稅2.0引發大批分戶設籍

根據內政部不動產資訊平台發布，2016年第四季、全國25歲以下的戶長人數近11.20萬人，10年後、也就是2025年第四季則增加至21.38萬戶，10年增加10.18萬人、增幅高達90.89%。

且可觀察到去年第四季，六都25歲以下戶長共有15.49萬人、占全國比重約72.45%，而六都中又以新北市年輕戶長人數最多、約3.81萬人，占全國比重約24.6%，換句話說，全國每4.06人年輕戶長就有1人在新北市。

黃舒衛認為，新北市的高總量、高占比，反映出雙北作為全台置產與囤房壓力最高、也是房價最敏感的區域，所以呈現出家長進行戶籍調度的動作最為頻繁。

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