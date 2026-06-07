熱門族群》 AI盡頭是電力 重電族群扮演基建要角

士電總經理謝漢章。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／專題報導〕台股大盤近日上沖下洗，但重電族群因AI教父黃仁勳一席「台灣需要更多能源」，表現相對大盤強勢，老大哥華城（1519）一度又逼近千元，週五隨大盤翻黑、週線小跌2.63%、收851元；士電（1503）、亞力（1514）也都在連拉兩根漲停後，資金在週五撤離後，兩檔個股重摔跌停，不過週線分別上漲10.2%及7.5%；中興電（1513）未能站穩200元，但週線仍小漲2.4%。

黃仁勳因COMPUTEX訪台，從為輝達總部的變電所請命，再到總統邀請訪電廠，能源話題滿滿。穩居重電族群龍頭的華城受惠台電強韌電網、美國電力基建及AI資料中心三大商機，在手AI資料中心變壓器訂單已超過120億元，接單能見度延伸至2028年，並持續擴充台中及觀音廠產能；華城上週股價又逼近千元，最高達997元，週五難逃大盤震盪，以851元作收，三大法人上週小賣127張。

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士電則同步受惠台電釋單與北美電力市場需求升溫，近年積極提高外銷比重，市場預期士電今年外銷營收占比將由過去的15%至20%，進一步提升至25%左右，成為未來成長的重要動能。士電上週三、四股價強拉兩根漲停，週五以241.5元、跌停價位作收，但單週漲幅仍有10.27%，週線連三根大紅K，價量均揚。

亞力週線也是連三紅，亞力原本就是晶圓大廠海外擴廠供應鏈，但這一波AI需求龐大，不只半導體廠想趕進度，美系記憶體大廠、國內封測指標廠等，亞力也都接到相關訂單。

至於中興電則是國內GIS（氣體絕緣開關設備）龍頭，除受惠台電強韌電網計畫，也切入半導體擴廠及AI資料中心建設需求，預計第4季起陸續在國內出貨，看好AI、算力持續帶動成長，部分訂單能見度看到2031年，中興電週線漲4元、收170.5元。

AI產業鏈的「五層蛋糕」，從晶片、伺服器到資料中心建置，最底層的能源、電網建設則是支撐整個AI產業發展的基礎，而AI迎來更新一代運算平台與架構，重電族群仍是最具代表性的AI基建概念股。

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