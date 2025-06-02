摩爾定律發明者故居要賣了 開價8.8億

英特爾共同創辦人摩爾故居Mountain Meadow 莊園掛牌出售。（圖翻攝自Zillow）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾共同創辦人摩爾（Gordon Moore）辭世已經2年，其位於舊金山灣區占地25英畝的Mountain Meadow 莊園掛牌出售，開價2950萬美元（約台幣8.85億）。

英特爾共同創辦人摩爾2023年3月底在夏威夷的住家過世，享耆壽94歲。摩爾在1965年提出知名的摩爾定律（Moore’s law），稱積體電路上可容納的電晶體數量，每2年增加1倍，這也就意謂電腦的運算速度每隔2年會變成2倍。

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1968年，摩爾與諾伊斯（Robert Noyce）共同創辦英特爾，最初擔任副總裁一職，直至1975年出任總裁，並於1979年被任命為董事會主席以及執行長，於1987年卸下執行長。

摩爾辭世2年多後，傳出位於舊金山灣區的故居掛牌出售。根據科技媒體《Tom's Hardware》2日報導，摩爾故居Mountain Meadow 莊園占地 25 英畝，目前開價2950萬美元。

摩爾家族從 20 世紀 90 年代初就將 Mountain Meadow 作為自己的家，有文件證據表明，購買價格約為 600 萬美元（約台幣1.8億），他們還在擁有該物業期間花費超過 1500 萬美元（約台幣4.5億）進行翻修，現在開價2950 萬美元不會讓人感到驚訝。

報導特別提及，由於這處房產受到 POST （半島開放空間信託基金會）持有的保育地役權的永久保護，因此新業主維護所有現有的自然和歷史特徵，包括建築和紅木林地，任何新主人都需要遵守這些契約，以保留莊園的獨特風貌。

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