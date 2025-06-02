華爾街兩公司對輝達「唱鴿」點出風險在這國

DA Davidson分析師認為，美國晶片出口法規實際上阻止輝達在中國開展業務，這是輝達股價面臨的最大風險。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管人工智慧晶片巨頭輝達最近公佈的第1季財務業績超出預期，並對未來發布了樂觀的指引，但華爾街兩家投資公司匯豐銀行和DA Davidson 仍對輝達股票持保守溫和鴿派（dovish）看法。

DA Davidson的高級分析師吉爾·盧里亞 （Gil Luria） 認為，美國晶片出口法規實際上阻止輝達在中國開展業務，這是輝達股價面臨的最大風險。他在本週的一份研究報告中告訴客戶：「我們認為，華爾街低估了中國對輝達收入的貢獻。」他還補充說，川普政府收緊的出口規則將繼續損害輝達，直到輝達「找到一個方向的解決方案」。

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值得注意的是，輝達執行長黃仁勳已經確認，該晶片製造商目前沒有替代產品，這可能有助於其恢復在中國的業務。戴維森表示，上述限制「將整個中國機會（據黃仁勳估計價值500億美元）拱手讓給了華為等本土製造商」。

DA Davidson指出，更重要的是，隨著華為在人工智慧領域的不斷進步，輝達最終可能不得不在中國以外爭奪人工智慧客戶。

出於類似原因，匯豐銀行分析師弗蘭克李 （Frank Lee） 對輝達股票的看法更加悲觀，尤其是因為中國在人工智慧領域「緊隨」跟在美國之後，黃仁勳最近的言論也指出了這一點。

弗蘭克李預計，儘管受到H20限制，但輝達將在全球第二大經濟體的AI晶片領域捲土重來，但他在最新研究報告中指出，供應鏈錯配可能仍是半導體股票面臨的阻力。

另外值得一提的是，黃仁勳預計美國出口限制將導致該公司本財季銷售額損失80億美元。

不過，匯豐銀行和DA Davidson的分析師，繼續將輝達評級定為「持有」。DA Davidson將輝達股票的目標價上調至135美元；匯豐銀行上調輝達目標價為125美元。

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