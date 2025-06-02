賣巴拿馬港口惹怒北京！李嘉誠啟動「B計畫」求放行

李嘉誠旗下的長江和記實業，先前宣布出售包含巴拿馬運河等港口業務給美商貝萊德主導的財團，激怒北京。（資料照，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕香港首富李嘉誠旗下長和集團將巴拿馬運河等43座港口業務，出售給美商貝萊德所組成的投資團隊，招來北京砲轟打壓，還演變為美中角力戰。外媒報導，貝萊德（BlackRock）和義大利的阿彭特（Aponte）家族旗下MSC（地中海航運），最近幾週已與中國國家市場監督管理總局進行面對面會談，傳出長和正尋求「B計畫」，希望北京「點頭放行」。

英國《金融時報》報導，在美中圍繞巴拿馬運河的緊張局勢升溫之際，貝萊德和地中海航運公司2個財團近日已與中國監管機構進行會談，希望化解北京與華盛頓對該筆交易的疑慮。

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據知情人士透露，這場會議是在2財團正式向中國監管機構提交交易審查申請之前舉行的，而該交易內容就是包括收購長和在巴拿馬的2座港口。知情人士表示，與會各方正尋求方法以確保中國監管機構批准這筆交易。

一位消息人士稱，MSC與貝萊德目前仍與長和討論如何調整交易結構，希望在不激怒中國政府的情況下，也能獲得川普政府滿意。

報導指出，今年3月，長和宣布將出售其在中國境外的43個港口資產，買家是由MSC旗下港口營運商Terminal Investment Limited（TiL）與貝萊德基礎建設部門GIP主導的財團（統稱TiL－貝萊德財團）。後者將控股2個位於巴拿馬的港口，這2個港口正是爭議焦點。

這筆交易案宣布後不久，北京表達反對立場，並威脅將進行調查。隨著交易陷入停滯，長和也開始尋找「B計畫」，包括考慮出售其在中國剩下的10個港口。據知情人士表示，此案會和現有提議的交易分開處理，目前僅處於初步階段。

知情人士透露，中國的國有企業是這些中國港口的潛在買家，但任何交易預計都要等到「TiL-貝萊德」交易完成之後才會啟動。不過，長和發言人回應稱：「我們目前沒有考慮出售這些資產，該傳言並不屬實。」

目前尚不清楚此舉是否能讓北京對巴拿馬運河港口與西方港口的出售態度轉為正面。此外，長和也可能選擇延後出售巴拿馬港口。另一種選項是引進新投資者，目前市場盛傳可能加入或取代的對象包括中國國企中國遠洋海運集團（Cosco），或杜拜的港口物流公司DP World。

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