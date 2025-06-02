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美元未來一年恐下跌10％ 金融資產管理機構示警

2025/06/02 21:56

deVere Group分析師預測，美元在未來12個月內可能下跌10%。（路透）deVere Group分析師預測，美元在未來12個月內可能下跌10%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大獨立金融顧問和資產管理機構之一deVere Group分析師預測，美元在未來12個月內可能下跌10%。這一預測與多家主要金融機構的類似預測一致，摩根士丹利預估，受到美國可能降息與經濟成長放緩的影響，美元指數1年內恐走貶約9%，明年此時將觸及91，相當於回落至新冠疫情期間的水平。

這些金融機構認為隨經濟增長放緩、激進的降息以及全球貿易中斷而預見美元將走低。

deVere的分析，美元指數自2月高點已下跌近10%，預計將進一步下滑。如果這一預測成真，這將代表十多年來最顯著的年度跌幅之一。

deVere Group首席執行官Nigel Green建議投資者為美元價值的大幅下降做好準備。他指出，利率環境變化、貿易逆風增加，以及全球資本流動的重新調整是可能對貨幣產生負面影響的因素。美國不再擁有過去的利率優勢，隨著降息加速，這一差距將進一步擴大。

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