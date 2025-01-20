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焦點股》貿聯-KY：黃仁勳助攻 漲停鎖死

2025/01/20 13:03

貿聯強調，公司透過全球佈局，建立彈性的供應鏈，為未來的業務成長動能奠定基礎。（貿聯提供）貿聯強調，公司透過全球佈局，建立彈性的供應鏈，為未來的業務成長動能奠定基礎。（貿聯提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳16日來台，18日中午邀集重要供應商展開餐敘，持續看好台廠在後續的AI浪潮之中將扮演重要角色，帶動AI概念股今日漲聲響起，其中，高速線材廠貿聯-KY（3665）盤中亮起紅燈，截至中午12時41分暫報漲停價617元，成交量4411張。

貿聯-KY去年營收540.78億元、年增6.24%，創下歷年新高紀錄，由於公司正在進入下一波的長期成長階段，管理層對於營運抱持很高的期望，特別是深耕多年的高效能運算、半導體設備市場，受惠於建立強大的客戶關係，未來可望保持著穩定的供貨能力。

貿聯統計，旗下高效能運算業務的營收佔比，從2018年還未達整體資通訊業務的10%，現已佔總營收20%，2019年首季至2024年第3季已成長8至9倍。半導體設備業務的營收佔比，從2019年還未達整體工業用業務的10%，現已將近總營收 10%，區間增幅多達31至32 倍。

貿聯強調，公司透過全球佈局，建立彈性的供應鏈，為未來的業務成長動能奠定基礎，贏得市場競爭力，以旗下4大業務區分，工業用貢獻程度仍然最高，其次是資訊科技與數據傳輸，車用佔比最低，已經被電器業務超越。

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