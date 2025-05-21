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「習近平比川普更危險」義媒籲歐洲應對中國產品課更高關稅

2025/05/21 07:38

義大利媒體稱，習近平領導的中國正透過傾銷過度生產的產品，重創歐洲汽車、鋼鐵、化學等產業，帶來的經濟威脅比美國總統川普宣布的關稅政策更嚴重。（法新社資料照）義大利媒體稱，習近平領導的中國正透過傾銷過度生產的產品，重創歐洲汽車、鋼鐵、化學等產業，帶來的經濟威脅比美國總統川普宣布的關稅政策更嚴重。（法新社資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕義大利《晚郵報》5月19日以「為何習近平比川普更危險」為題報導指出，傳奇投資人巴菲特先前稱，美國總統川普宣布的關稅是一場「經濟戰」，但另一場未經宣布的經濟戰正在上演，那就是中國領導人習近平領導下的中國，正透過傾銷過度生產的產品重創歐洲汽車、鋼鐵、化學等產業，帶來的經濟威脅比美國關稅更嚴重，呼籲歐洲必須團結面對，必要時應對中國產品徵收更高關稅。

報導說，中國知名經濟學家高善文因質疑中國經濟成長數據嚴重灌水，並揭露中國青年失業率為官宣數字的逾1倍等問題，遭到習近平下令處分和禁言，其香港投資顧問執照於2024年12月底失效，本人也失聯逾5個月。

高善文「所犯的罪」只是說出中國經濟和青年失業率的真相，但他的遭遇與歐洲息息相關，因為川普所發動的關稅戰，若是美國將貧富差距、稅收不公和債務等內部矛盾轉嫁至全世界，並將自身的沉痾歸咎於其他國家的手段，中國正在打的未經宣布之經濟戰，也是在迫使全世界，為了中國的內部矛盾付出代價。

中國發動的經濟戰不是透過關稅，而是透過史上最激進的重商主義，結果就是其所有勞力密集產業都出現產能過剩，導致失業率上升、購買力下降、社會和政治不穩定等問題，各大經濟體面臨的經濟戰，就是在爭論如何分擔這些問題。

報導說，中國官宣青年失業率為17%，但麻省理工學院教授黃亞生認為，實際失業率可能超過40%，因官宣數字未包括農村和剛從學校畢業但尚未找到工作的年輕人。高善文去年12月在華府的研討會上表示，過去2或3年，中國實質GDP成長率約2%，遠低於官宣的約5%，過去3年中國GDP比官宣數字約低10%。

獨立分析公司榮鼎集團（Rhodium Group）根據投資、家庭消費或房市等數據，也做出與高善文類似的估計。多年來，中國許多省份透過核發建築許可證來促進成長，直到房地產泡沫破裂，許多建商破產，《華爾街日報》預估，這波房市危機導致18兆美元損失，比美國次貸危機高2倍多。

中國最大的問題在於政府對經濟危機的因應失策。習近平基於個人的威權主義傾向，不願協助人民促成經濟解放。黃亞生指出，消費在中國GDP的占比僅39%，遠低於南韓的49%、日本的56%、義大利的58%和美國的68%。

習近平不想要刺激國內需求的消費經濟，只想要利用其他國家需求的生產經濟，（production economy）因此透過政府大量補貼，生產各類產品並出口至全世界，造成的後果之一就是中國公共和私人債務暴增，其次就是過剩產能向國外輸出，形成「全球侵略」（global aggression）的現象。

去年，中國生產的汽車占全球總產量的33.7%，這只是中國車廠發揮60%至65%產能利用率的結果，還有三分之一廠房處於閒置狀態。在鋼鐵方面，去年中國產量占全球54.6%，是排名第二印度的7倍，去年全球鋼鐵產能比需求多出5000萬噸。

在化學品部分，中國化學品產量在過去5年增加40.9%，目前占全球產量的43%，同期義大利產量下降11.6%，德國下降15.3%。在鑄造領域，中國產量自本世紀初以來增加2倍多，排名第二的印度產量僅為中國的五分之一，義大利產量則創1980年以來最低水準。

中國的大量製造，目標都是為了出口，實際上正在造成全球性失業。歐洲不能再無視中國的產業侵略，必須提出產業策略，利用歐洲的商業實力來保護生產者，給自己更多時間逐步退出無法防守的產業，尋找新投資方向，迫使北京改弦易轍，必要時還可以徵收更高的關稅。

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