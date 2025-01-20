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繼日本後亞洲「這國」奢侈品被抄底 ! 中國代購通宵排隊

2025/01/20 14:04

近期韓元貶值，中國人瞄準當地奢侈品，進行抄底。（彭博）近期韓元貶值，中國人瞄準當地奢侈品，進行抄底。（彭博）

〔財經頻道／綜合報導〕2024年日幣大幅貶值，許多觀光客和中國代購前往日本大舉採購奢侈品，而南韓總統尹錫悅在2024年12月初實施短暫戒嚴後，韓元也開始大幅度貶值，近期不少中國消費者開始抄底奢侈品，積極尋找南韓代購排隊購買，許多南韓留學生也開始囤貨。

據報導，2025年開始，韓元匯率迄今仍處於低點震盪階段。根據南韓央行數據顯示，2024年12月韓元約貶值5.6%，在20國集團貨幣中，南韓是僅次於俄羅斯盧布，貨幣貶值幅度最大的國家。

南韓總統尹錫悅在2024年12月3日宣布緊急戒嚴令，引發南韓金融市場巨震。《韓聯社》報導，12月27日，首爾外匯市場韓元兌美元匯率突破1480韓元兌1美元，這是自2009年3月16日以來的最低點。此外，韓元兌人民幣也在160-180區間震盪。

《封面新聞》指出，有鑑於韓元貶值有利購買當地奢侈品，不少中國消費者開始抄底，積極尋找南韓代購購買奢侈品，當地奢侈品門口出現排隊搶貨，韓國留學生也開始囤貨。

報導指出，市場傳出法國奢侈品LV將於本月18日啟動新一輪漲價，導致南韓多家LV門口排起人龍，由於LV一天只發放50個號碼牌，許多代購只能第一天排隊、第二天買到。

當地代購人員稱，中韓匯差加上退稅，對比中國國內LV小包價格約能便宜1000至2000元人民幣（約新台幣4480-8961元），大包約便宜3000至4000元人民幣（約新台幣1.3萬-1.79萬元）。以LV Carryall小號包來說，其購買價差達17%。

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