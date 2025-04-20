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卸貨員年薪近300萬！Costco「10大高薪職位」曝光

2025/04/20 19:50

《FinanceBuzz》揭露Costco的10個薪水最高職位。（資料照，美聯社）《FinanceBuzz》揭露Costco的10個薪水最高職位。（資料照，美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕Costco除了以豐富又實惠的商品聞名，其員工薪資與福利制度同樣令人矚目。根據美國財經媒體《FinanceBuzz》揭露，Costco的10個薪水最高職位，部分職位薪資優渥，有些甚至不需大學學歷即可獲得。當中，又以藥師平均年薪16萬1052美元（約新台幣519萬元）最高，至於卸貨員全職年薪約為8萬9933美元（約新台幣290萬元）。

1.美食廣場經理（Food Court Manager）負責管理Costco美食區，確保顧客享有優質餐飲體驗，年薪約為4萬9178美元（約新台幣158萬元）。

2.合格驗光師（Licensed Optician）負責協助顧客配眼鏡與隱形眼鏡，並解答視力相關問題，年薪約為5萬4150美元（約新台幣174萬元）。

3.系統管理員（Systems Administrator）負責伺服器的設置與維護，協助用戶管理帳戶與密碼問題，並確保資料安全。年薪平均為6萬9464美元（約新台幣224萬元）。

4.銷售經理（Sales Manager）負責建立銷售團隊、招聘與培訓員工、設定並達成業績目標，年薪約為8萬1259美元（約新台幣262萬元）。

5.高級會計師（Senior Accountant）。需定期編制財務報表、進行財務分析並準備報稅資料，年薪約為8萬8225美元（約新台幣284萬元）。

6.卸貨員（Unloader）。這是無需大學學歷的高薪工作之一，工作內容包括卸貨、搬運重物等，全職年薪約為8萬9933美元（約新台幣290萬元）。

7.熟食部經理（Deli Manager）。負責管理各類肉品庫存，或確保分店有足夠的烤雞供應，全職年薪可達9萬465美元（約新台幣291萬元）。

8.業務架構師（Business Architect）負責制定企業靈活高效的營運策略，是公司戰略與執行的橋梁。年薪中位數為9萬7200美元（約新台幣313萬元）。

9.資料庫管理員（Database Administrator）。這個職位負責管理資料庫的實體變更，並可能需進行編碼、測試與故障排除。年薪約為13萬9600美元（約新台幣450萬元）。

10.藥師（Staff Pharmacist）。Costco藥局可讓顧客即使不是會員也能購藥。藥師負責配藥與用藥諮詢，年薪約為16萬1052美元。

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