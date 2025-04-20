中國用兩類稀土「鎖喉扣」新貿易戰場衝擊電動車到飛彈

根據國際能源總署（CSIS）數據，中國稀土礦產量約佔全球的61%，加工量更是高達92%，中國在重稀土加工方面佔全球的99%。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國《金融時報》指出，中國最近對稀土礦實施的出口管制可能會導致汽車生產停工，如果北京完全切斷出口，必需用的磁鐵庫存將在數月內耗盡。《韓國先鋒報》也報導，從電動車到飛彈，稀土成為新的貿易戰場，專家警告6個月的庫存緩衝可能不夠。

中國最新的管制重點是「重」和「中」稀土元素，這些元素能夠製造出可承受更高溫度的高性能磁鐵，例如鏑、铽和釤。這些對於噴射機、飛彈和無人機等軍事應用以及電動和混合動力汽車中的重要引擎和變速箱至關重要。

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根據國際能源總署（CSIS）的數據，中國稀土礦產量約佔全球的61%，加工量更是高達92%。CSIS報告顯示，中國在重稀土加工方面佔全球的99%。

稀土金屬有17種，大致分為重金屬和輕金屬兩類。重稀土元素原子量較大，通常較稀缺且難以加工，因此比原子量較小的輕稀土元素更有價值。中國最新的打擊行動將矛頭指向重稀土，使本已緊張的供應雪上加霜。

大量稀土用於生產特殊磁鐵，而特殊磁鐵是汽車、無人機、機器人、電氣設備和飛彈的引擎的關鍵部件。這些元素也為智慧型手機、半導體和電視提供動力。

4月初，北京將出口限制擴大至七種稀土元素和磁鐵，這些元素和磁鐵對電動車、風力渦輪機和戰鬥機至關重要，以報復美國總統川普對中國徵收145%的高關稅。

政府官員、貿易商和汽車業高層表示，由於庫存估計可以維持3至6個月，企業將競相囤積更多原料並尋找替代供應，以避免重大中斷。

法蘭克福Tradium的金屬交易員吉斯（Jan Giese）警告，客戶們措手不及，大多數汽車集團及其供應商似乎只持有2到3個月的磁鐵用量。吉斯表示：如果我們在那個時候、或至少接近那時沒有看到磁鐵交付到歐盟或日本，那麼我認為將看到汽車供應鏈中出現真正的問題。

韓國媒體也報導指出，專家表示，韓國目前6個月的儲備還不夠。對於戰略物資，至少需要1年的緩衝。一位汽車行業消息人士表示：由於中國過去對關鍵礦產採取類似的出口管制，我們儲存的稀土至少夠用幾個月。但如果限制措施持續下去，未來可能會出現問題。

這項限制也讓韓國感到緊張，因為韓國約50%的稀土進口來自中國。人們越來越擔心許可證制度可能會破壞該國出口導向產業必需的供應，尤其是汽車和半導體產業。

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