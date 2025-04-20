可以上車了？分析師曝「這金屬」有機會重返漲勢

有些分析師認為，白銀可能很快就會重返漲勢。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《MarketWatch》指出，今年以來金價漲幅高達26%，遠超過白銀11% 的漲幅，主要是川普對等關稅震撼全球股市，擾亂經濟前景，破壞白銀跑贏黃金的機會，有些分析師認為，白銀可能很快就會重返漲勢。

報導稱，上個月底，黃金和白銀年初至今的漲幅幾乎不相上下，年內漲幅均超過 14%。近一個月白銀價格卻較一個月前下跌 5.4%，而黃金價格則攀升至歷史新高，較一個月前上漲近 11%。根據統計，黃金今年迄今漲幅達 26%，遠超過白銀同期 11% 的漲幅。

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BullionVault 研究主管艾許（Adrian Ash）表示，對於貴金屬愛好者來說，黃金和白銀之間的差距既預示著經濟衰退恐慌的深度，也帶來機會。因為目前白銀價格還不到黃金的百分之一，歷史表明，這種較便宜的貴金屬目前被「嚴重低估」。

除了關注關稅戰對經濟的衝擊外，分析師提及，投資人也應該關注黃金和白銀價格之間的高比率。按照目前的價格水平，大約需要 102 盎司白銀才能購買 1 盎司黃金。

Money Metals Exchange 執行長格利森（Stefan Gleason）說，金銀比超過 100倍，表明白銀相對於黃金的價值被低估。

同時，根據白銀協會的數據，全球白銀供應已連續四年供不應求。因此，儘管金價持續上漲至歷史新高，白銀仍可能為投資人帶來報酬。格利森指出，從風險與回報的角度來看，白銀現在提供的投資機會甚至比黃金好得多。

他說，每當金銀比達到極高的水平時，那些優先購買白銀而不是黃金的投資者，或者直接用黃金換白銀的投資者，往往會在中期獲得豐厚的回報，因為該比率會回歸平均水平。格里森稱，過去 25 年，金銀比平均值約為 70倍，過去 50 年平均值一直處於 50倍出頭的水平。

不過，BullionVault 研究主管艾許表示，2025 年中期白銀買家面臨的風險是「與新冠疫情危機不同，各國央行不會急於拯救經濟或金融市場」，這就是目前推動黃金上漲、損害白銀的真正風險。

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