晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

可以上車了？分析師曝「這金屬」有機會重返漲勢

2025/04/20 22:13

有些分析師認為，白銀可能很快就會重返漲勢。（彭博）有些分析師認為，白銀可能很快就會重返漲勢。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《MarketWatch》指出，今年以來金價漲幅高達26%，遠超過白銀11% 的漲幅，主要是川普對等關稅震撼全球股市，擾亂經濟前景，破壞白銀跑贏黃金的機會，有些分析師認為，白銀可能很快就會重返漲勢。

報導稱，上個月底，黃金和白銀年初至今的漲幅幾乎不相上下，年內漲幅均超過 14%。近一個月白銀價格卻較一個月前下跌 5.4%，而黃金價格則攀升至歷史新高，較一個月前上漲近 11%。根據統計，黃金今年迄今漲幅達 26%，遠超過白銀同期 11% 的漲幅。

BullionVault 研究主管艾許（Adrian Ash）表示，對於貴金屬愛好者來說，黃金和白銀之間的差距既預示著經濟衰退恐慌的深度，也帶來機會。因為目前白銀價格還不到黃金的百分之一，歷史表明，這種較便宜的貴金屬目前被「嚴重低估」。

除了關注關稅戰對經濟的衝擊外，分析師提及，投資人也應該關注黃金和白銀價格之間的高比率。按照目前的價格水平，大約需要 102 盎司白銀才能購買 1 盎司黃金。

Money Metals Exchange 執行長格利森（Stefan Gleason）說，金銀比超過 100倍，表明白銀相對於黃金的價值被低估。

同時，根據白銀協會的數據，全球白銀供應已連續四年供不應求。因此，儘管金價持續上漲至歷史新高，白銀仍可能為投資人帶來報酬。格利森指出，從風險與回報的角度來看，白銀現在提供的投資機會甚至比黃金好得多。

他說，每當金銀比達到極高的水平時，那些優先購買白銀而不是黃金的投資者，或者直接用黃金換白銀的投資者，往往會在中期獲得豐厚的回報，因為該比率會回歸平均水平。格里森稱，過去 25 年，金銀比平均值約為 70倍，過去 50 年平均值一直處於 50倍出頭的水平。

不過，BullionVault 研究主管艾許表示，2025 年中期白銀買家面臨的風險是「與新冠疫情危機不同，各國央行不會急於拯救經濟或金融市場」，這就是目前推動黃金上漲、損害白銀的真正風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財