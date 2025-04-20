曾違法在台狂挖IC設計人才被抓包 中國昆騰微驚爆IPO財報造假

中國昆騰微驚爆IPO財報造假。示意圖。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕中企昆騰微電子曾透過國人李姓男子，違法在台成立公司招募IC設計人才、從事IC設計研發，新竹地檢署2022年3月將李男依違反兩岸人民關係條例罪嫌起訴。近日又爆出，昆騰微大股東以2元人民幣（約台幣8.9元）「白菜價」轉讓股權給高管，使得利潤虛增61%，涉嫌在IPO過程隱瞞重要財務資訊，慘遭中國監管單位重罰960萬人民幣（以下同，約台幣4282萬）。

中企昆騰微電子公司為規避投審會審查，透過國人李姓男子在竹北市設立晨曦智聯公司，違法在台挖角。（資料照）

本報曾報導，具工程師背景的男子李天寶，在新竹縣竹北市台元科技園區成立「晨曦智聯」1人公司，涉嫌接受北京昆騰微電子公司資金挹注，在台招募IC設計人才，替中企研發模擬積體電路技術。

請繼續往下閱讀...

新竹地檢署指出，李男透過徵才網站刊登廣告，招攬10餘名國人設立研發工程師團隊，將晶片設計研發成果回傳北京昆騰，違法在我國從事業務活動。經清查從2020年2月起至去年7月止，北京昆騰挹注晨曦智聯資金估算約新台幣3千萬元。2022年3月29日依違反兩岸人民關係條例罪嫌提起公訴。

除了違法在台挖人才外，昆騰微還被爆出IPO財報造假。中媒集微網披露，中國證券監督管理委員會廣東監管局近日公佈對昆騰微及相關高階主管的行政處罰決定書，揭露該公司在創業板IPO過程中，存在隱瞞重要財務資訊、虛增利潤等違法行為，被處以責令改正、警告及合計960萬罰款。

根據調查，2020年1月，昆騰微第一大股東李某華，以每股2元的價格向公司高管及員工曹某、孫某等人轉讓800萬股股份，同期公允價格為每股6元（約台幣26.7元），差價合計3200萬元（約台幣1.42億）。該交易實質構成股份支付，但昆騰微在2022年12月披露的創業板IPO公開說明書中未如實披露轉讓價格，且未進行股份支付會計處理，導致2020年虛增利潤總額3200萬元，佔當期利潤總額的61.13%，財務數據存在虛假記載。

昆騰微是一家專注於音訊SoC晶片和訊號鏈晶片的IC設計企業，IPO進程卻屢遭挫折。2020年8月公司申請科創板上市，擬融資3.36億元，同年12月撤回申請；2022年12月轉戰創業板，2023年7月再度撤回。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法