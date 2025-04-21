晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普對中145％關稅剛落槌 中國廉價商品開始湧入歐洲

2025/04/21 00:15

國對中國進口商品已徵收145%的高額關稅，不少專家警告，中國廉價商品在無法進入美國市場後，將向全球市場傾銷，歐洲恐首當其衝。（法新社資料照）國對中國進口商品已徵收145%的高額關稅，不少專家警告，中國廉價商品在無法進入美國市場後，將向全球市場傾銷，歐洲恐首當其衝。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中貿易戰持續升溫，美國對中國進口商品已徵收145%的高額關稅，不少專家警告，中國廉價商品在無法進入美國市場後，將向全球市場傾銷，歐洲恐首當其衝。將於5月出任德國總理的梅茨（Friedrich Merz）日前受訪警告，德國市場可能會被來自中國的進口商品淹沒。英國電子產品零售商Currys執行長巴多克（

Alex Baldock）則說，有初步跡象顯示，原本銷美的中國商品正在被轉運至英國。

《德國之聲》報導，川普4月2日宣布實施「對等關稅」，之後更是和中國政府相互較勁，持續抬高關稅，使得美國對中國關稅升至145%，僅在電子產品等少數幾個領域允許例外。許多歐洲經濟界人士和中國問題專家近期都預測，無法對美國出口的中國商品將轉向歐洲市場。

長年關注中國經濟的科隆德國經濟研究所（IW）貿易專家馬特斯（Jurgen Matthes）表示，中國商品極可能會被迫尋求其他銷售市場，尤其是歐盟市場，「我們看到中國企業一方面確實更有效率、更善於創新，但另一方面也收到了巨額補貼。而且人民幣兌歐元匯率也是被低估的，這也賦予了中國商品不對稱優勢」。

曾多年擔任中國歐盟商會主席的伍德克（Jorg Wuttke），也在川普宣布對等關稅後指出，湧入歐洲的中國商品將如同一場「海嘯」，問題的根源在於，中國工業領域廣泛的產能過剩問題，而這個問題在當前中國政經體制下很難解決。

伍德克說：「中國製造業生產了全球34%的商品，如果產能全開比例也許還要更高，但中國的消費只佔了全球的12%。這種情況肯定會造成國內的經濟問題，也會危及和貿易夥伴的關係。」

此外，Currys執行長博爾多克在接受《金融時報》訪問時表示，美國將中國進口商品關稅提高置145%後，目前已有初步跡象顯示，中國庫存的相關商品正在以傾銷方式湧入歐洲市場，銷售這些商品的平台包括希音（Shein）、Temu、阿里巴巴、TikTok商店，而亞馬遜更是扮演著至關重要的角色。

英國零售商協會（BRC）執行長迪金森（Helen Dickinson）表示，受美國關稅政策的影響，部分品質較差的商品可能會從美國轉銷至歐洲，這個風險令零售商非常擔憂。鑑於當前地緣政治的緊張局勢，政府應當重新審視「最低免稅額」規定，以確保英國零售商及其客戶的最佳利益。

一些零售商早已呼籲英國也效仿美國，取消「最低免稅額」規則，該規則意味著直接寄送給英國消費者的低價商品可免繳關稅。他們表示，這使得國際零售商在寄送價值低於135英鎊（新台幣5854元）的小包裹時能夠避免繳納進口稅，從而獲得了不公平的競爭優勢，因為其他公司的做法是進口大批量商品，並繳納相應的關稅，然後再進行分銷。

自川普宣布取消美國適用於價值低於800美元（新台幣2.6萬元）包裹的最低免稅額政策以來，英國也再次出現了修改相關法律的呼聲。巴多克表示，歐盟正在迅速跟進美國的決定，英國不應落在後頭。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財