川普對中145％關稅剛落槌 中國廉價商品開始湧入歐洲

國對中國進口商品已徵收145%的高額關稅，不少專家警告，中國廉價商品在無法進入美國市場後，將向全球市場傾銷，歐洲恐首當其衝。（法新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美中貿易戰持續升溫，美國對中國進口商品已徵收145%的高額關稅，不少專家警告，中國廉價商品在無法進入美國市場後，將向全球市場傾銷，歐洲恐首當其衝。將於5月出任德國總理的梅茨（Friedrich Merz）日前受訪警告，德國市場可能會被來自中國的進口商品淹沒。英國電子產品零售商Currys執行長巴多克（

Alex Baldock）則說，有初步跡象顯示，原本銷美的中國商品正在被轉運至英國。

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《德國之聲》報導，川普4月2日宣布實施「對等關稅」，之後更是和中國政府相互較勁，持續抬高關稅，使得美國對中國關稅升至145%，僅在電子產品等少數幾個領域允許例外。許多歐洲經濟界人士和中國問題專家近期都預測，無法對美國出口的中國商品將轉向歐洲市場。

長年關注中國經濟的科隆德國經濟研究所（IW）貿易專家馬特斯（Jurgen Matthes）表示，中國商品極可能會被迫尋求其他銷售市場，尤其是歐盟市場，「我們看到中國企業一方面確實更有效率、更善於創新，但另一方面也收到了巨額補貼。而且人民幣兌歐元匯率也是被低估的，這也賦予了中國商品不對稱優勢」。

曾多年擔任中國歐盟商會主席的伍德克（Jorg Wuttke），也在川普宣布對等關稅後指出，湧入歐洲的中國商品將如同一場「海嘯」，問題的根源在於，中國工業領域廣泛的產能過剩問題，而這個問題在當前中國政經體制下很難解決。

伍德克說：「中國製造業生產了全球34%的商品，如果產能全開比例也許還要更高，但中國的消費只佔了全球的12%。這種情況肯定會造成國內的經濟問題，也會危及和貿易夥伴的關係。」

此外，Currys執行長博爾多克在接受《金融時報》訪問時表示，美國將中國進口商品關稅提高置145%後，目前已有初步跡象顯示，中國庫存的相關商品正在以傾銷方式湧入歐洲市場，銷售這些商品的平台包括希音（Shein）、Temu、阿里巴巴、TikTok商店，而亞馬遜更是扮演著至關重要的角色。

英國零售商協會（BRC）執行長迪金森（Helen Dickinson）表示，受美國關稅政策的影響，部分品質較差的商品可能會從美國轉銷至歐洲，這個風險令零售商非常擔憂。鑑於當前地緣政治的緊張局勢，政府應當重新審視「最低免稅額」規定，以確保英國零售商及其客戶的最佳利益。

一些零售商早已呼籲英國也效仿美國，取消「最低免稅額」規則，該規則意味著直接寄送給英國消費者的低價商品可免繳關稅。他們表示，這使得國際零售商在寄送價值低於135英鎊（新台幣5854元）的小包裹時能夠避免繳納進口稅，從而獲得了不公平的競爭優勢，因為其他公司的做法是進口大批量商品，並繳納相應的關稅，然後再進行分銷。

自川普宣布取消美國適用於價值低於800美元（新台幣2.6萬元）包裹的最低免稅額政策以來，英國也再次出現了修改相關法律的呼聲。巴多克表示，歐盟正在迅速跟進美國的決定，英國不應落在後頭。

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