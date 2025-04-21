LTN經濟通》美元看衰 全球最強貨幣崛起

川普關稅政策襲擊，市場投資者拋售美元，將資金轉進瑞士法郎。（彭博）

貨幣避險王 比日圓還堅挺

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自川普關稅引發避險資產搶購潮以來，瑞士法郎成為主要貨幣中表現最佳的貨幣，過去一個月來，瑞士法郎兌美元匯率，從0.88 瑞郎兌1美元，升到0.82瑞郎兌1美元，升值幅度達6.8%。目前瑞士基準利率約為為1.25%，對市場資金具吸引力。在資金湧入下，今年4月瑞士法郎兌美元升至近10年高點，顯示瑞郎已重回全球資金避險王座地位。

仔細觀察，瑞士法郎比日圓堅挺，有幾個關鍵因素支撐，包括貨幣政策差異、經濟基本面、避險資金流向與地緣政治影響。

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一直以來，瑞士以政治中立和穩定的金融體系聞名，瑞士法郎則被視為「避險貨幣」。市場認為，瑞士法郎結合了「避險＋高品質基本面」2大特質，日圓則因結構性問題和信心不足，近年的避險光環出現褪色。

據了解，日本央行（BOJ）長期實施超寬鬆貨幣政策（零利率或負利率）以刺激經濟，導致日圓貶值壓力。以瑞士央行（SNB）長期控制通膨，目前CPI年增率約1%左右，為全球最低之一。

相比之下，日本長期通縮與負實質利率問題仍未完全解決，即使2024年終於結束負利率政策，但市場對日圓升值的信心仍弱。

瑞士央行過去採取的匯市干預很成功，有必要時就會做。（路透）

歐債危機 曾導致瑞郎狂漲

瑞士以穩定而聞名，為了遏制貨幣投機者，瑞士曾實施負利率近8年，當時利率為-0.75%、為全球最低，直到2022年9月利率回到零以上，是歐洲最後一個回升的經濟體。而瑞士法郎在過去15年（2010年-2025年）對主要貨幣（如歐元、美元）呈現長期升值趨勢，但並非「連續15年」單邊升值。

專家指出，瑞士位處歐洲中心，長期低通貨膨脹（0.2%），加上低利率環境與歐盟經濟緊密聯繫，雖然未加入歐盟、避免了歐元區的貨幣政策風險，卻成為歐洲、全球動盪時的資金避風港。這點從2008年金融危機、2011年歐債危機、2020年新冠疫情、2024-2025年地緣政治與貿易戰，導致瑞士法郎兌換美元常升值見端倪。

截至2025年4月17日，瑞士法郎（CHF）兌美元（USD）的匯率約為0.82瑞郎兌１美元，接近十年來的高點。自4月初以來，瑞士法郎已對美元升值近6.8%，在G10貨幣中表現最為強勁。

與此同時，瑞士法郎（CHF）兌歐元（EUR）的匯率呈現顯著升值趨勢，在4月11日達到1.0839的高點，今年迄今上升了4.3%，反映出其作為避險貨幣的強勢地位。

《彭博》引述盧加諾LB Macro高級宏觀經濟學家西蒙哈維表示，這種上漲是「瑞士央行最不想看到的，尤其是兌換歐元」。據了解，西蒙哈維提到的瑞士央行不願看到瑞士法郎持續上漲，與一件「黑天鵝」歷史事件相關聯。

歷史回到2011年，當時歐債危機導致歐元狂貶，市場瘋狂將資產轉進瑞士，導致瑞士法郎暴漲。當時瑞士央行為了保護出口商，把瑞士法郎「強行綁在」1歐元兌1.20瑞士法郎的下限。但在2015年1月15日，瑞士央行（SNB）意外宣布取消瑞士法郎兌歐元的匯率下限，導致瑞士法郎兌歐元和其他貨幣大幅飆升，當天兌歐元一度上漲近30%，這一事件對瑞士經濟和全球金融市場造成了巨大震盪。

根據報導，瑞士央行總裁施萊格爾（Martin Schlegel）於今年初曾表示，如果情況需要，不排除再次把基準利率降至低於零（負利率），或對匯市採取干預措施。

2025年，瑞士法郎與黃金呈現明顯的正相關關係。（路透）

2025年市場動盪 瑞士法郎和黃金為正相關

全球地緣政治局勢升級，加上川普大規模關稅轟炸全球，近期瑞士法郎飆升，導致美元兌瑞士法郎跌至2015年1月瑞士央行取消與歐元掛鉤以來的最高水平；同為避險夥伴黃金也觸及歷史高點。

分析師稱，2025年瑞士法郎與黃金呈現明顯的正相關關係，這主要是因為投資者傾向於將資金投入相對穩定的資產。根據德意志銀行發布的貨幣流動數據（CORAX）顯示，避險資產的資金流入量已達歷史高位，顯示出市場對這些資產的信心依然強烈。

多家外銀估計，未來12個月黃金目標價格將上看每盎司3500美元。

數據顯示，截至2025年4月中旬，黃金價格已創下歷史新高，達到每盎司3357.40美元，今年初至今累計漲幅約26%，這是自1986年以來，最強勁的季度表現，並且已刷新了25次歷史新高，當中13次突破3000美元大關。

專家指出，在市場動盪（如地緣政治衝突、經濟衰退預期或貿易戰）時，投資者傾向選擇避險資產以保護財富，瑞士法郎和黃金因獨特屬性成為首選。

日圓雖為避險貨幣一員，但長期受制於日本央行政策和套利交易（借入低息日圓投資高收益資產），加上日本位於亞太地區，靠近地緣政治熱點（如朝鮮半島、中美緊張關係），導致日圓避險吸引力相對受限，未如瑞士法和和黃金受投資人青睞。

分析師指出，2025年瑞士法郎已取代日圓，成為套利交易的主要融資貨幣，顯示其市場偏好上升。

瑞士出口以高附加值產品，如製藥、精密機械為主，較少依賴全球經濟週期。（擷取自中國社群媒體）

世界唯一「鈔票印得少還被罵」的央行

瑞士央行曾被形容為「最被討厭的成功者」，因為它堅持不靠印鈔水灌水經濟，導致瑞士法郎太強、出口商壓力山大，連瑞士觀光業都哀嚎一片。

瑞士央行的「信譽」，已成為國家級的資產，讓市場了解到，瑞士法郎並不是貶值的貨幣，而是「逃命時可抱住的大石頭」。

瑞士法郎作為「避險貨幣界的天花板」，也是「貨幣界裡的奢侈品」。分析師指出，瑞士人已經習慣物價高，在日內瓦買一塊巧克力，會比巴黎和米蘭貴一倍，但對於全球投資人來說，瑞士法郎如同奢侈品，瑞士法郎的穩定性和可靠性並非所有貨幣都能複製。

瑞士經濟規模雖小，但其貨幣影響力遠超預期，這種「稀缺的高品質」反而使其在金融市場中獨樹一幟，其構成「購買力」的抗通脹能力和經濟實力，以及構成「安全感」的瑞士政治中立、穩健金融體系和避險屬性，使其在金融界被視為一種「奢侈品」，在不確定性高的全球環境中，顯得珍貴。

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