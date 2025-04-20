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對ChatGPT說「請」、「謝謝」 竟需「數千萬美元」成本

2025/04/20 17:12

用戶下次使用ChatGPT時還是可以有禮貌的問候。（路透）用戶下次使用ChatGPT時還是可以有禮貌的問候。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕當我們對ChatGPT說「請」和「謝謝」時，要付出多少代價？OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）稱，用戶的「禮貌行為」會導致「數千萬美元」的電力成本支出。

奧特曼最近發表評論說，由於產生這些額外的對話回應，需要耗費大量的計算資源，用戶的禮貌行為增加了數千萬美元的電力成本。

在回答X用戶@tomieinlove的詢問時，用戶想知道公司在禮貌交流上可能花費多少錢，奧特滿回答說：「數千萬美元，這值得花」。

每一個禮貌的回應背後，都有一個由耗能資料中心驅動的高效能人工智慧模型。這些設施消耗大量電力，不僅用於計算，還用於防止硬體過熱所需的冷卻系統。

付費使用速度更快或功能更強大的ChatGPT版本的高級用戶可能會想知道他們的「感謝」是否更有分量。由於這些用戶是根據代幣來計費的，因此每個額外的短語都會增加他們的成本。

雖然禮貌的能量成本可能會讓人感到驚訝，但奧特曼的回應表明，OpenAI還是認為其價值不僅僅在於效率。奧特曼接受財務和環境方面的損失，作為公司使命的一部分，即打造直觀、自然的人工智慧。

用戶下次使用ChatGPT時還是可以有禮貌的問候，請不要猶豫。因為正如奧特曼所說：數千萬美元花得值花。

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