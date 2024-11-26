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北分署正式人員290人承攬人力逾400人 新勞長洪申翰坦承「不太健康」

2024/11/26 14:25

勞發署人力吃緊，對此，新任勞動部長洪申翰今日表示，經了解北分署目前正式員工、承攬人力的比例，的確是「不太健康的狀況」（記者李靚慧攝）勞發署人力吃緊，對此，新任勞動部長洪申翰今日表示，經了解北分署目前正式員工、承攬人力的比例，的確是「不太健康的狀況」（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕勞動力發展署北分署發生員工工作負荷過重而輕生的事件，引發外界關注勞發署人力吃緊的現象，對此，新任勞動部長洪申翰今日表示，經了解北分署目前正式員工、承攬人力的比例，的確是「不太健康的狀況」，他會盡力向行政院、人事行政總處爭取。

新任勞動部長洪申翰昨日下午甫正式上任，今日一早9點半的第一個行程，就是去發生霸凌及員工輕生案的北分署視察，為員工打氣，包括發展署及北分署員工，均向其當面反映人力不足的狀況。

洪申翰指出，北分署目前正式人員僅290人，但相關的承攬人力卻超過400人，直屬於署的正式人力與承攬人員的比例，目前是「不太健康的狀況」，這雖然是因為長期的累積造成，但仍會與發展署討論，能否有逐步改善的方案或方法。

洪申翰表示，今天包括發展署與北分署的員工，都當面向他反映人力吃緊的狀況，他會盡力向行政院、向人事行政總處爭取。

至於目前職安法中，有關職場霸凌的部分，並未對公務員有明確的規範，因此有立委提出，必須針對職場霸凌的規範修訂專法，對此，洪申翰認為，可以納入評估。

洪申翰指出，檢視目前職安法中，霸凌相關的法條，定義及樣態的認定及責任歸屬均不夠明確，因此無論是修專法，或是在職安法中修訂，都可以評估，勞動部在與專家諮詢及評估後，會以最快的方式，讓霸凌的法制化「到位」。

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