輝達不是「星際之門」大贏家！華爾街金童點名這2家

輝達不是「星際之門」大贏家！華爾街金童認為，早骨文和微軟才是政府優先考慮AI的主要贏家。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普的5000億美元AI「星際之門」Stargate計畫，為科技公司帶來重大福音，而科技巨頭輝達不是最大贏家，華爾街金童認為，早骨文和微軟才是政府優先考慮AI的主要贏家，而Arista則是潛在贏家。

OpenAI、甲骨文和軟銀本週宣佈成立價值5000億美元的合資企業「星際之門」，旨在加強美國的人工智慧基礎設施。

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自本週初以來，甲骨文和微軟股價分別上漲了近15%和3%。微軟是OpenAI的投資者。

CNBC報導，花旗分析師Tyler Radke指出，它應該通過提振對更強大推理和訓練能力的需求，來支持強勁的資本支出；瑞銀分析師Solita Marcelli表示，該專案還需要更多的計算和電力，這可能會導致對電網基礎設施和輸電的更多投資。

高盛分析師Kash Rangan認為，早骨文和微軟是政府優先考慮AI的主要贏家。Rangan認為，鑒於Microsoft強勁的資產負債表，和2025年的資本支出，微軟可能是更大的贏家。

至於甲骨文，Rangan表示，順風可能需要更長的時間，並引用了運營AI數據中心的兩到三年的「交貨時間承諾」。道明證券（TD Cowen）分析師伍德（Derrick Wood）預計該協定將為甲骨文帶來更多的AI資本投資，甲骨文應該會受益於將一些OpenAI的訓練工作負載，從微軟轉移出去，這也將導致甲骨文的新積壓訂單，並説明該公司在2027年之前以超過50%的複合年增長率提高其雲基礎設施收入。

他補充說，對於微軟來說，卸載一些OpenAI訓練工作負載，將使公司能夠使用更多的圖形處理單元進行推理並提高資本支出效率。伍德寫道：「這些動態應該有助於MSFT緩解供應限制的努力，使更多的創收AI能力上線，並重新加速Azure增長到30%的中等水準。

微軟與甲骨文並非Stargate計畫的唯一贏家。

Piper Sandler分析師James Fish強調，Arista Networks是潛在的贏家，並指出其對甲骨文、微軟和OpenAI的部位，以及其乙太網交換產品組合的優勢。鑒於交換器佔網络支出的50%，而Arista佔高端數據中心交換的30%市佔，我們認為這是5年內的60億美元可服務的潛在市場。

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