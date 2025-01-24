燒出滿肚火 ! 加州「房屋保險」有錢也買不到 原因曝光

美國洛杉磯多地受山林野火肆虐。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日前美國加州洛杉磯多地受山林野火肆虐，許多房子整棟損毀，當地災民想重建，卻傳出無能為力。據悉，近年加州野火肆虐，引發巨額財產損失，多家保險公司為了控制風險，已經陸續退出加州房屋保險市場，導致眾多災民無險可保。

《洛杉磯時報》指出，在這場大火燒毀洛杉磯約1萬多棟建築物之前，保險公司已不再為太平洋帕利塞茲、阿爾塔迪納和其他火災多發地區的數千間房屋進行續保。

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自2024年開始，加州最大房屋保險公司State Farm已停止承攬加州新的房屋保險，並將現有客戶的平均保費上調20%，預計今年將再度上漲20%。此外，該公司也不讓當地約3萬份個人房屋保險及4.2萬份商業公寓進行續保，從房屋所有者比例來看，富裕社區是不續簽保單的重災區。

因此，自2024年7月3日開始，加州許多投保人陸續收到State Farm不續保通知。這意味著，這些加州居民未來或將面臨更高的保費，或者再無法買到房屋保險。除了State Farm外，其他大型保險業者也不愛接類似的保單。

面臨「被拒保」的困境，加州民眾只能轉向州政府授權的「加州公平計畫」（California FAIR Plan），目前太平洋斷崖地區有9千間房屋是仰賴該計畫保障，在投保數量暴增下，現有的2億美元儲備金與其負債相比，已顯得微不足道。

據報導，「加州公平計畫」因投保人數眾多，等待時間相當漫長之下，許多加州居民被迫不買保險。

加州居民Francis Bischetti表示，日前他的房屋年保費從4500 美元（約新台幣14.6萬元）飆升至1萬8000美元（約新台幣58.7萬元），他已無法負擔這筆保費，也無法加入加州公平計劃，只能砍掉屋子周圍的10棵樹，以降低火災風險。

另1加州居民哈里森（Sebastian Harrison）也是保險孤兒。在疫情過後，房屋保費飆升到4萬美元（約新台幣130.5萬元）。無奈之下，他只能放棄該保險，在這場野火中，他的房子已被燒毀，得知州政府及聯邦政府不提供任何經濟援助，還得繼續償還房貸。

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