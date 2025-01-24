美股崩盤熊市將至？它見「1跡象」覺得不妙

亞德尼研究公司也警告，外國投資者買入美股的行為，在歷史上往往被視為一個反向指標，也就是外國投資者往往在熊市來臨前夕大量進場。示意圖。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕華爾街機構「亞德尼研究公司」（Yardeni Research）近期列出了4個跡象，顯示外國投資者將繼續大量投資美國資本市場，不過亞德尼研究公司也警告，外國投資者買入美股的行為，在歷史上往往被視為一個反向指標，也就是外國投資者往往在熊市來臨前夕大量進場。

外媒《Investing》報導，亞德尼研究公司在報告列出了4個理由，預計外國投資者將繼續向美國資本市場投入資金。首先是在截至2024年11月的過去12個月內，美國淨外資流入量大幅增長，總額達1.2兆美元。

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其次，外國私人投資者在截至2024年11月的過去12個月內，大幅增加了對美國債券和股票的淨買入量，分別達到9345億美元和2360億美元。

第3個理由是，外國私人投資者在過去一年中，買進5094億美元的美國國債、1080億美元的政府機構債券，以及3171億美元的美國企業債券，顯示對美國政府和企業債務的廣泛興趣。

最後一點是，外國投資人對美國股市的投資也創下歷史新高，過去3個月流入的資金達到765億美元。然而，亞德尼研究公司示警，根據歷史跡象，這類狀況通常是一種反向指標。該公司稱：「外國投資人往往在熊市之前大量買入。」

亞德尼研究公司指出，外國和國內投資者目前對美國貨幣政策和通膨的擔憂有所減輕。同時，美國債務危機似乎沒有迫在眉睫，地緣政治危機引發油價飆升的可能性也較小。

這些發展緩解了近幾週市場的憂慮情緒，特別是美股自12月初以來，一直處於回調狀況。隨著市場情緒改善，亞德尼研究公司預計，市場最有可能的走向是「上行」，特別是如果2024年第4季的財報，能實現預期12%年增率的話。

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