美股泡沫破裂逼近史上危險區域！高盛警告2025年面臨3成下跌風險 關鍵2推手

高盛警告2025年美股面臨3成下跌風險（彭博資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股牛市持續上演中，不過，高盛警告，當前的市場已經過熱，2025年可能出現30%的下跌風險，該風險系統逼近史上35%的危險區域，而川普政策與通膨是泡沫破裂的關鍵推手。

外媒報導，高盛表示，儘管過熱的市場本身就存在大幅下跌的風險，但高盛還看到了另一個潛在威脅，即川普政府經濟政策的不確定性，高盛的數據顯示，自2024年9月以來，風險水平急劇上升。

請繼續往下閱讀...

高盛分析師安德里亞·費拉里奧（Andrea Ferrario）指出，市場變量對通膨上升勢頭的貢獻最為顯著。過去幾個月，大宗商品價格和美國盈虧平衡通膨率都在不斷攀升。報告還強調，川普政府的關稅政策將成為全球貿易不確定性日益增加的「中心」，並對市場產生深遠影響。

此外，歐洲經濟政策的不確定性也增加了市場出現重大調整的風險。與聯準會一樣，歐洲央行在2024年也試圖通過管理利率來抑制通膨。高盛表示，歐洲地區的不確定性已處於「歷史最高水平」，並導致歐洲股市市值出現回落。

費拉里奧進一步強調，儘管政策不確定性對股市下跌的預測能力參差不齊，但隨著政策不確定性和地緣政治風險的上升，股市下跌的可能性變得難以捉摸。自1950年以來，高盛一直在追蹤全球股市下跌的風險。目前，風險係數已接近30%，足以敲響內部警鐘。

在高盛開始追蹤下跌風險的歷史中，最大的回調和調整都發生在風險係數超過35%的時候。儘管當前的風險評級尚未達到這一水平，但正逐漸逼近危險區域。

例如，如果川普的關稅政策導致消費品的最終價格，超出消費者的承受範圍，那麼生產和銷售這些商品的上市公司可能會面臨巨大的利潤損失，進而給股市帶來巨大的下跌壓力，而科技行業在這種情況下所面臨的風險尤為突出。

2024年，納斯達克和標普500指數在輝達等科技股的強勁表現推動下大幅上漲，但輝達並非個例，由於人工智慧對數據中心房地產和高性能晶片或半導體產生了強勁需求，多個行業的股票都從中獲利。

然而，如果關稅導致這些產品價格上漲，「七巨頭」和納斯達克熱門股的股價可能會受到嚴重影響。衆所周知，許多機構投資者、散戶投資者和大型基金都大量投資於科技股。這些投資在2024年確實獲得了豐厚的回報，但如果擬議的關稅對科技和消費品行業造成嚴重破壞，股價大幅回落並非不可能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法