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在野黨砍預算癱瘓政府 經濟學人：中國最高興

2025/01/24 20:02

藍白聯手大刪中央總預算2千餘億元，外媒最關注國防預算被刪減及凍結。（資料照）藍白聯手大刪中央總預算2千餘億元，外媒最關注國防預算被刪減及凍結。（資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕經濟學人指出，台灣的立法院正由親中（leans towards China）的國民黨及小盟友民眾黨控制，在野黨強行通過許多法案，最令人不安的事態發展是刪減及凍結國防預算，其中潛艦國造第三階段後續艦首年20億預算也遭凍結50%，「很難想出比這更糟糕的方式來開啟與華盛頓新政府的關係」，這場政治鬧劇正在癱瘓政府，「北京一定高興」。

報導指出，民眾黨主席柯文哲去年12月26日因貪腐被起訴，民眾黨11日舉辦「111釘孤支」遊行活動，聲援柯文哲，這只是政治鬧劇的一幕。自從賴清德贏得總統大選後，因民進黨並未取得立法院多數席次，立法院現在由親中的國民黨及小盟友民眾黨把控，使得行政機關和立法機關處於對立狀態。

報導指出，上個月在野黨強行通過一些爭議法案。其中立法院去年12月20日三讀通過修正憲法訴訟法部分條文，規定大法官未達15人時，總統應於2個月內補足提名。另外，參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於9人。

法律學者認為該法案違憲，尤其是因為它將憲法法庭置於議會的擺佈之下。中央研究院的法律學者蘇彥圖認為，賴清德只能要求目前僅剩8名大法官的憲法法庭做出裁決，無論哪種方式，結果都會引起爭議。

報導認為，目前最令人不安的事態發展是，正當台灣政府想向川普證明，美國的盟友正在盡自己一份力量加強抗中時，在野黨投票決定凍結台灣國防預算的關鍵部分，國防部業務費凍結30％，潛艦國造第三階段後續艦首年20億元預算也遭凍結50％。

報導稱，川普長期以來一直抱怨台灣國防支出不夠，很難想出比這更糟糕的方式來開啟與華盛頓新政府的關係。鑒於中國持續滲透台灣，目前的政治鬧劇正在使政府陷入癱瘓，中國一定很高興。誠如北卡羅來納州戴維森學院學者任雪麗（Shelley Rigger）所言，台灣陷入混亂正中北京下懷。

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