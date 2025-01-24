觀光業搶搶滾 CNN揭歐元區最猛經濟體是「它」

西班牙觀光業蓬勃發展，帶動經濟成長。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受惠於觀光業繁榮及新移民湧入，西班牙2024年經濟成長率來到3.1%，榮登增長最快的歐洲主要經濟體。

CNN報導，自 2021 年疫情大流行以來，西班牙經濟表現強勁的原因有很多，旅遊業暢旺是原因之一。西班牙工業暨觀光部統計，去年接待大約 9400 萬人次的外國遊客，比任何時候多，這些旅客消費額達到 1260 億歐元（約台幣4.3兆）。

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西班牙觀光業蓬勃發展，帶動經濟成長。IMF表示， 西班牙2024年GDP年增率可能會來到 3.1%，躍升2024年增長最快的歐洲主要經濟體，也比美國 GDP增速2.8%還亮眼。

報導指出，美國觀光客對於西班牙旅遊業的貢獻不小，西班牙官方數據顯示，去年1月至11月有400萬人次美國遊客造訪西班牙，研判可能是受到強勢美元吸引。

除了旅遊業紅不讓外，新移民也刺激當地消費。西班牙經濟部長庫爾波（Cuerpo）表示，自 2021 年以來，每年淨移民數量達 50 萬，成為經濟成長的助力。尤其，新移民大多來自拉丁美洲，許多人講西班牙語，文化與本土西班牙人相似，這使得他們更容易融入當地經濟。

此外，西班牙與其他歐洲國家不同點的是，該國天然氣主要供應地是北非，並未因俄羅斯入侵烏克蘭造成能源價格大幅上漲。相較之下，高能源成本阻礙德國工業，導致過去兩年經濟萎縮。

西班牙與美國貿易關係也是優勢。2023 年，西班牙出口到美國的商品占 GDP 的 1.3%，而對於使用歐元的 20 個國家來說，這一數字要高得多，為 3.1%。因此，如果美國對歐洲進口商品徵收更高的關稅，西班牙經濟將受到較小的打擊。

經濟學家認為，西班牙的經濟在未來1、2年內將繼續跑贏整個歐元區，IMF預計西班牙今年經濟成長 2.3%，歐元區為 1%，美國為2.7%。

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