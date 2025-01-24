俄間諜船遭疑繪製海底電纜地圖 威脅全球經濟命脈

英國皇家海軍RFA Proteus （右）2024 年11 月在俄羅斯間諜船Yantar 附近巡邏。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒指出，俄羅斯間諜船「琥珀」（Yantar）近10年來一直在全球各地巡邏，並在海底電纜上空徘徊。西方官員懷疑，俄羅斯企圖繪製出關乎全球經濟命脈的海底電纜地圖。

繼去年11月後，俄羅斯間諜船「琥珀」（Yantar）本週再度現蹤英國水域，英國國防大臣希利在國會罕見主動宣布，他已變更交戰規則（ROE），允許英國海軍更貼近追蹤俄船艦。希利向國會表示，「琥珀」是一艘「間諜船」，用於蒐集情資、定位英國的水下關鍵基礎設施。

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華爾街日報指出，隨著俄羅斯與西方日益激烈的混合戰爭中，海底電纜和管道成為軟肋。這些電纜長度長、位置偏遠，容易遭到破壞。任何攻擊若得手，都可能產生巨大的連鎖反應。海底電纜對於在全球範圍內傳輸數據和能源至關重要，全球99%的數據是通過海底電纜傳輸，其中包括每天估計有10兆美元的金融交易。

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，俄羅斯有意切斷這些電纜的嫌疑越來越大，而且都由不掛俄羅斯國旗的船隻發動，以至於責任很難確定。

目前北約正在加大力度，監控那些據稱與俄羅斯有關聯的船隻發動的襲擊。今年1月，北約宣布在波羅的海執行一項新任務，以加強對海底電纜的監視，並阻止俄羅斯的行動。1月22日英國宣布將派遣P-8「海神式」（Poseidon）海上巡邏機，協助北約持續執行任務。北約成員國在一份聯合聲明中強調，俄羅斯使用影子艦隊對波羅的海地區和全球的海上和環境安全，構成特殊威脅。

北歐波羅的海2條海底通訊電纜，疑遭中國貨船「伊鵬3號」切斷。（路透）

波羅的海地區正對兩起疑似蓄意破壞海底電纜的行為展開調查。去年12月，一艘名為Eagle S的俄羅斯影子船隊油輪的錨，切斷連接芬蘭和愛沙尼亞的一條電力電纜，芬蘭隨後扣押這艘油輪。8名船員已被確定為嫌疑人，但芬蘭調查人員還未能就切斷電纜一事提出任何指控。

另外，德國也在調查一艘名為「伊鵬3號」的中國船隻，去年年底該船的錨切斷2條數據電纜。經過漫長的談判，中國同意歐洲調查人員登船，條件是由北京主導調查，包括專家工程師在內的德國調查人員在船上待了5個多小時，詢問船員並檢查錨。他們沒有發現任何可以證明簽發逮捕令的證據，這艘船後來離開波羅的海。

報導提及，英國周邊水域的海底電纜長期以來一直是攻擊目標，2022年，謝德蘭群島的海底電纜在一次襲擊中受損，導致許多手機無法使用，據信此次襲擊與莫斯科有關。去年11月Google資料中心所在地愛爾蘭，發現「琥珀」號出現在重要海底電纜附近，並派出一艘船跟隨直至前者離開。

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