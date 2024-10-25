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子公司擬聲請破產 德國飛天計程車股票快成壁紙

2024/10/25 21:54

德國飛天計程車Lilium證實，旗下兩家主要子公司將在未來幾天聲請破產。（彭博）德國飛天計程車Lilium證實，旗下兩家主要子公司將在未來幾天聲請破產。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕德國飛天計程車公司Lilium證實，旗下兩家主要子公司將在未來幾天聲請破產，導致該公司股價週四（24日）暴跌超過60%，週五（25日）早盤續挫30%，股票快成壁紙，每股僅剩0.14美元。

綜合外媒報導，Lilium提交給美國監管機構的一份文件稱，因未能籌足額外資金，以維持兩家主要子公司Lilium GmbH和Lilium eAircraft GmbH的運營，公司將根據德國法律聲請破產。

Lilium強調，這些子公司的負責人認定他們負債過多，且無法或將在未來幾天內無法償還到期的現有債務，子公司管理層已通知母公司，他們必須根據德國法律聲請破產，並將在德國申請自我管理程序。

此前，Lilium一直為獲得一筆1億歐元的銀行貸款尋求德國政府支持。德國復興信貸銀行要求，因這筆貸款必須由德國聯邦政府和巴伐利亞州政府共同提供擔保。遺憾的是，這筆貸款最終未獲得聯邦和州政府的擔保。

Lilium原本希望利用這筆資金救急，貸款落空成為壓垮駱駝的最後一根稻草。子公司擬聲請破產消息公佈後，Lilium股價暴跌60%，24日以每股0.21美元作收，重摔61.58%。25日開盤續跌，早盤跌幅高達30%，台北時間25日晚間9點49分，暫報0.14美元，跌幅32.95%。

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