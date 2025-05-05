LTN經濟通》廣設太陽能風電 歐洲實現0電價？

再生能源滲透率高的歐洲國家，零電價的出現就很常見。（法新社）

「用電越多，賺得越多」歐洲特殊現象

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年初，歐洲能源市場出現了一個令人費解的現象，負電價引發了「用電越多，賺得越多」的熱議，彷彿發達國家正在享受發展中國家難以想像的「電費福利」。也由於電量供過於求，還出現了「你用電 我給錢」的局面。

英國《金融時報》報導稱，負電價的頻發揭示了電網靈活性調控與儲能技術的不足，當前缺乏高效的電池技術來存儲多餘電力，使得發電商不得不在需求低谷時支付用戶用電。

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專家指出，負電價並不意味著電力過剩，而是反映了可再生能源接入電網帶來的「消納問題」。據了解，因為電能無法儲存，生產與消費幾乎同步完成。風能和太陽能的波動性特徵導致某些時段供求錯配，特別是在光照充足或風力強勁且需求低谷時，負電價現象幾乎不可避免。

專家舉例，以德國來說，2024年其再生能源發電佔比高達62%，但電力系統不夠靈活的問題也隨之顯現，遠超全國用電需求，多餘電力無處消耗，只能透過負電價等極端手段維持市場平衡。就如同果農豐收後水果過剩，只好倒貼錢請人拿走，以避免浪費。

分析師指出，德國電力市場結構複雜，在1300多家電力經銷商中，約30%主要靠投機牟利，而非真正服務電力供應，加劇了價格波動。這些電廠提前將發電量掛牌交易，經銷商競價簽約後轉售或透過期貨交易獲利。這種機制吸引了投機者，他們將電力市場視為「賺錢遊樂場」，擾亂市場秩序。

負電價對發電商來說，就是一場利潤「屠殺」。 2024年，德國傳統火力發電企業因為負電價損失超過30億歐元，RWE、EnBW等大型能源企業不得不關閉部分煤炭機組來減少損失。

今年4月，芬蘭關停最後一座煤電廠，提前四年實現全面淘汰燃煤發電的目標。（擷取自中國社群平台）

芬蘭風電產能過剩 成歐洲「負電價之王」

在歐盟競價區域，17%的時間電價是負的。2024年芬蘭因風電產能過剩，以超過721小時的負電價時長，成了歐洲名副其實的「負電價之王」。德國去年負電價時間已達468小時、較前一年大幅增加60%；法國負電價時間達到356小時，西班牙也出現了全年247小時的負電價。這些數字擺明了歐洲電力市場存在著深層的結構性矛盾。

據報導，2025年1月2日，德國因風能發電量高達4000萬瓩、遠超需求，導致電價跌破零點，負值狀態持續4小時，當地發電商不得不向用戶支付費用，以消耗多餘的電力。隨著3月太陽能發電量的增加，負價格再次出現，尤其是在北歐和西歐國家。例如，瑞典出現負電價88次，波蘭出現負電價55次。

來到四月第三週，包括比利時、荷蘭、法國、德國、葡萄牙和西班牙等市場全出現了負電價，其中，荷蘭在4月20日下午1點的電價達到-57.90歐元/MWh（每千度），葡萄牙則創下-4.99歐元/MWh的歷史新低。。

《彭博》指出，歐洲能源交易所下個月的合約價格下跌 3.7% 至每兆瓦時（Megawatt，等於1千度）65.35 歐元。產業顧問公司 Ispex AG 的分析師 Matthias Apel 將這一下降歸因於天氣預報的最新變化，即五月初氣溫較低。

根據西班牙能源諮詢公司AleaSoft Energy Forecasting數據，葡萄牙和西班牙當週每日都記錄到零電價或負電價。

專家指出，歐盟的太陽能裝機容量在2021至2024年間翻倍，使得在陽光充足的日子裡，電力供應遠超需求，進一步壓低了電價。此外，季節性趨勢也會影響電價走勢。其中，負電價通常在每年4月至8月期間，尤其是在復活節和五旬節等假日期間。

2024年歐洲的「日前時段」年翻一倍，創歷史新高。（擷取自中國社群平台）

2024年「日前時段」年翻一倍 創歷史新高

數據顯示，以近3年為例，歐洲在2022年時負電價現象相對罕見、僅佔全年時數的0.3%，但2023年已攀升至2.2%，2024年進一步來到6%；其中荷蘭為8%、芬蘭11%、西班牙12%。

根據蒙特爾分析公司（Montel Analytics）報告出，到2024年，歐洲將有4838個日前時段（periods of day-ahead）電價降至零或以下，創下歷史新高，這歸因於再生能源發電量增加、需求低迷以及電網靈活性受限。值得注意的是，這總數幾乎是2023年所記錄的2442起的2倍。

分析師指出，所謂「一個period」並不是指「一天」，而是指一天中的一個小時或時段，這通常是每小時或每15分鐘一次。而歐洲「日前市場（day-ahead market）」通常是以每小時或每15分鐘一筆報價，進行電價預測與交易。

因此，若每小時一次，那一年則有8760個時段，若每15分鐘一次，一年有3萬5040個時段。分析師表示，在這些數萬個時段中，4838次電價降為零或負值，只佔其中一小部分，但已是歷來最多的紀錄。

今年初，歐洲能源市場的負電價引發了「用電越多，賺得越多」的熱議。（路透）

再生能源佔歐洲整體電力結構47%

截至2025年4月，歐洲多國仍是處於「負電價」現象，主要原因是可再生能源（特別是風能和太陽能）在發電結構中占比迅速提升，導致在特定時段出現供過於求的情況。分析師指出，歐洲最常出現零電價的地區，包括德國、荷蘭、丹麥、西班牙等可再生能源滲透率高的國家。時間點集中在中午太陽能高峰時段，以及週末（需求低）最常見。

能源數據專家表示，再生能源佔整體歐洲總電力結構的47%、創歷史新高。根據數據，2022年：再生能源佔歐盟電力結構的比例約為36%。2023年提升至44%，其中風能和太陽能首次合計提供27%的電力。2024年再生能源佔比進一步提升至47%，太陽能佔11%，風能首次超越天然氣，成為第二大電力來源

現今德國、丹麥和芬蘭的風力與太陽能發電占比已超過50%，在天氣良好時，供應過剩問題尤為明顯。荷蘭也不例外，其太陽能裝置容量在2024年增長了14%、達到24GW。法國則在核電廠恢復的推動下，核能發電量反彈至24.7%，出口電力也來到22年來的最高水準。

與此同時，化石燃料佔整個歐洲發電總量的比例已降至25%以下。

專家指出，歐洲零電價頻創新高的三大主因，包括再生能源取代傳統發電，造成供給激增、電力需求疲軟以及電網靈活性不足。其中，再生能源供給激增將導致陸上與海上風電、太陽能裝置持續擴張，在供電高峰時段（如中午）出現電力過剩，將把把邊際發電成本壓至接近0或負值。

至於電力需求疲軟，在需求未能跟上供給之下，加劇電力價格下探。而電網靈活性不足，將導致跨國輸電受限、儲能設施不足、即時調度彈性低，無法有效吸收或移轉多餘綠電，恐將增加局部市場的零或負電價時段。

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