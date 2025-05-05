晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

LTN經濟通》廣設太陽能風電 歐洲實現0電價？

2025/05/05 07:04

再生能源滲透率高的歐洲國家，零電價的出現就很常見。（法新社）再生能源滲透率高的歐洲國家，零電價的出現就很常見。（法新社）

「用電越多，賺得越多」歐洲特殊現象

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年初，歐洲能源市場出現了一個令人費解的現象，負電價引發了「用電越多，賺得越多」的熱議，彷彿發達國家正在享受發展中國家難以想像的「電費福利」。也由於電量供過於求，還出現了「你用電 我給錢」的局面。

英國《金融時報》報導稱，負電價的頻發揭示了電網靈活性調控與儲能技術的不足，當前缺乏高效的電池技術來存儲多餘電力，使得發電商不得不在需求低谷時支付用戶用電。

專家指出，負電價並不意味著電力過剩，而是反映了可再生能源接入電網帶來的「消納問題」。據了解，因為電能無法儲存，生產與消費幾乎同步完成。風能和太陽能的波動性特徵導致某些時段供求錯配，特別是在光照充足或風力強勁且需求低谷時，負電價現象幾乎不可避免。

專家舉例，以德國來說，2024年其再生能源發電佔比高達62%，但電力系統不夠靈活的問題也隨之顯現，遠超全國用電需求，多餘電力無處消耗，只能透過負電價等極端手段維持市場平衡。就如同果農豐收後水果過剩，只好倒貼錢請人拿走，以避免浪費。

分析師指出，德國電力市場結構複雜，在1300多家電力經銷商中，約30%主要靠投機牟利，而非真正服務電力供應，加劇了價格波動。這些電廠提前將發電量掛牌交易，經銷商競價簽約後轉售或透過期貨交易獲利。這種機制吸引了投機者，他們將電力市場視為「賺錢遊樂場」，擾亂市場秩序。

負電價對發電商來說，就是一場利潤「屠殺」。 2024年，德國傳統火力發電企業因為負電價損失超過30億歐元，RWE、EnBW等大型能源企業不得不關閉部分煤炭機組來減少損失。

今年4月，芬蘭關停最後一座煤電廠，提前四年實現全面淘汰燃煤發電的目標。（擷取自中國社群平台）今年4月，芬蘭關停最後一座煤電廠，提前四年實現全面淘汰燃煤發電的目標。（擷取自中國社群平台）

芬蘭風電產能過剩 成歐洲「負電價之王」

在歐盟競價區域，17%的時間電價是負的。2024年芬蘭因風電產能過剩，以超過721小時的負電價時長，成了歐洲名副其實的「負電價之王」。德國去年負電價時間已達468小時、較前一年大幅增加60%；法國負電價時間達到356小時，西班牙也出現了全年247小時的負電價。這些數字擺明了歐洲電力市場存在著深層的結構性矛盾。

據報導，2025年1月2日，德國因風能發電量高達4000萬瓩、遠超需求，導致電價跌破零點，負值狀態持續4小時，當地發電商不得不向用戶支付費用，以消耗多餘的電力。隨著3月太陽能發電量的增加，負價格再次出現，尤其是在北歐和西歐國家。例如，瑞典出現負電價88次，波蘭出現負電價55次。

來到四月第三週，包括比利時、荷蘭、法國、德國、葡萄牙和西班牙等市場全出現了負電價，其中，荷蘭在4月20日下午1點的電價達到-57.90歐元/MWh（每千度），葡萄牙則創下-4.99歐元/MWh的歷史新低。。

《彭博》指出，歐洲能源交易所下個月的合約價格下跌 3.7% 至每兆瓦時（Megawatt，等於1千度）65.35 歐元。產業顧問公司 Ispex AG 的分析師 Matthias Apel 將這一下降歸因於天氣預報的最新變化，即五月初氣溫較低。

根據西班牙能源諮詢公司AleaSoft Energy Forecasting數據，葡萄牙和西班牙當週每日都記錄到零電價或負電價。

專家指出，歐盟的太陽能裝機容量在2021至2024年間翻倍，使得在陽光充足的日子裡，電力供應遠超需求，進一步壓低了電價。此外，季節性趨勢也會影響電價走勢。其中，負電價通常在每年4月至8月期間，尤其是在復活節和五旬節等假日期間。

2024年歐洲的「日前時段」年翻一倍，創歷史新高。（擷取自中國社群平台）2024年歐洲的「日前時段」年翻一倍，創歷史新高。（擷取自中國社群平台）

2024年「日前時段」年翻一倍 創歷史新高

數據顯示，以近3年為例，歐洲在2022年時負電價現象相對罕見、僅佔全年時數的0.3%，但2023年已攀升至2.2%，2024年進一步來到6%；其中荷蘭為8%、芬蘭11%、西班牙12%。

根據蒙特爾分析公司（Montel Analytics）報告出，到2024年，歐洲將有4838個日前時段（periods of day-ahead）電價降至零或以下，創下歷史新高，這歸因於再生能源發電量增加、需求低迷以及電網靈活性受限。值得注意的是，這總數幾乎是2023年所記錄的2442起的2倍。

分析師指出，所謂「一個period」並不是指「一天」，而是指一天中的一個小時或時段，這通常是每小時或每15分鐘一次。而歐洲「日前市場（day-ahead market）」通常是以每小時或每15分鐘一筆報價，進行電價預測與交易。

因此，若每小時一次，那一年則有8760個時段，若每15分鐘一次，一年有3萬5040個時段。分析師表示，在這些數萬個時段中，4838次電價降為零或負值，只佔其中一小部分，但已是歷來最多的紀錄。

今年初，歐洲能源市場的負電價引發了「用電越多，賺得越多」的熱議。（路透）今年初，歐洲能源市場的負電價引發了「用電越多，賺得越多」的熱議。（路透）

再生能源佔歐洲整體電力結構47%

截至2025年4月，歐洲多國仍是處於「負電價」現象，主要原因是可再生能源（特別是風能和太陽能）在發電結構中占比迅速提升，導致在特定時段出現供過於求的情況。分析師指出，歐洲最常出現零電價的地區，包括德國、荷蘭、丹麥、西班牙等可再生能源滲透率高的國家。時間點集中在中午太陽能高峰時段，以及週末（需求低）最常見。

能源數據專家表示，再生能源佔整體歐洲總電力結構的47%、創歷史新高。根據數據，2022年：再生能源佔歐盟電力結構的比例約為36%。2023年提升至44%，其中風能和太陽能首次合計提供27%的電力。2024年再生能源佔比進一步提升至47%，太陽能佔11%，風能首次超越天然氣，成為第二大電力來源

現今德國、丹麥和芬蘭的風力與太陽能發電占比已超過50%，在天氣良好時，供應過剩問題尤為明顯。荷蘭也不例外，其太陽能裝置容量在2024年增長了14%、達到24GW。法國則在核電廠恢復的推動下，核能發電量反彈至24.7%，出口電力也來到22年來的最高水準。

與此同時，化石燃料佔整個歐洲發電總量的比例已降至25%以下。

專家指出，歐洲零電價頻創新高的三大主因，包括再生能源取代傳統發電，造成供給激增、電力需求疲軟以及電網靈活性不足。其中，再生能源供給激增將導致陸上與海上風電、太陽能裝置持續擴張，在供電高峰時段（如中午）出現電力過剩，將把把邊際發電成本壓至接近0或負值。

至於電力需求疲軟，在需求未能跟上供給之下，加劇電力價格下探。而電網靈活性不足，將導致跨國輸電受限、儲能設施不足、即時調度彈性低，無法有效吸收或移轉多餘綠電，恐將增加局部市場的零或負電價時段。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財