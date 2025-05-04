晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

巴菲特感謝「他」讓公司發大財！大讚「比我一輩子賺的還多」

2025/05/04 13:16

「股神」巴菲特3日拋出震撼彈，宣布將在年底退休。（資料照，美聯社）「股神」巴菲特3日拋出震撼彈，宣布將在年底退休。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）3日出席旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東大會期間拋出震撼彈，宣布將在年底退休，他特別讚賞並感謝蘋果執行長庫克（Tim Cook），感謝庫克讓波克夏海瑟威公司發大財。

根據《華爾街日報》報導，巴菲特長期避開科技股，直到2016年買進蘋果，結果成為他生涯最成功的投資。巴菲特花了60年打造波克夏海瑟威公司，但他坦言，是蘋果執行長庫克為這間集團帶來了最大的財富。

巴菲特在年度股東大會上幽默的說「我有點不好意思地說，是庫克幫波克夏賺的錢，比我一輩子賺的還多。」這番話引起了會場的笑聲。報導指出，這句對庫克的讚賞，充滿巴菲特一貫風格，一方面提醒大家投資世界充滿謙卑，另一方面也展現他願意改變想法的彈性。

回到2016年，當巴菲特首次買進蘋果股票時，他並不特別看好科技股。他和投資夥伴孟格（Charles Munger）過去普遍迴避科技業，理由是產業變化太快，他們無法完全理解。

直到2016年，巴菲特要求投資經理人依照3項條件尋找投資標的，首先希望本益比不超過15，而且波克夏海瑟威經理對該股票未來5年收益增長有9成信心，以及對每年增長7%以上有5成信心。經理人便找到了蘋果。

波克夏海瑟威最初購買約1000萬股蘋果股票，價值約10億美元，並在接下來的幾年內持續增持。到去年底，波克夏海瑟威擁有約2%的蘋果股份，成為其5大股東之一。

巴菲特3日出席旗下波克夏海瑟威年度股東大會期間，宣布將在年底退休，將建議董事會讓副董事長阿貝爾（Greg Abel）於今年底接任執行長。現年62歲的阿貝爾自2018年起擔任波克夏海瑟威的副董事長，於2021年被巴菲特指定為執行長預定接任人選。阿貝爾在股東會上向股東們表示：「能夠成為波克夏海瑟威的一員，我感到無比榮幸和謙卑。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財