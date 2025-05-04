巴菲特感謝「他」讓公司發大財！大讚「比我一輩子賺的還多」

「股神」巴菲特3日拋出震撼彈，宣布將在年底退休。（資料照，美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕「股神」巴菲特（Warren Buffett）3日出席旗下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）年度股東大會期間拋出震撼彈，宣布將在年底退休，他特別讚賞並感謝蘋果執行長庫克（Tim Cook），感謝庫克讓波克夏海瑟威公司發大財。

根據《華爾街日報》報導，巴菲特長期避開科技股，直到2016年買進蘋果，結果成為他生涯最成功的投資。巴菲特花了60年打造波克夏海瑟威公司，但他坦言，是蘋果執行長庫克為這間集團帶來了最大的財富。

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巴菲特在年度股東大會上幽默的說「我有點不好意思地說，是庫克幫波克夏賺的錢，比我一輩子賺的還多。」這番話引起了會場的笑聲。報導指出，這句對庫克的讚賞，充滿巴菲特一貫風格，一方面提醒大家投資世界充滿謙卑，另一方面也展現他願意改變想法的彈性。

回到2016年，當巴菲特首次買進蘋果股票時，他並不特別看好科技股。他和投資夥伴孟格（Charles Munger）過去普遍迴避科技業，理由是產業變化太快，他們無法完全理解。

直到2016年，巴菲特要求投資經理人依照3項條件尋找投資標的，首先希望本益比不超過15，而且波克夏海瑟威經理對該股票未來5年收益增長有9成信心，以及對每年增長7%以上有5成信心。經理人便找到了蘋果。

波克夏海瑟威最初購買約1000萬股蘋果股票，價值約10億美元，並在接下來的幾年內持續增持。到去年底，波克夏海瑟威擁有約2%的蘋果股份，成為其5大股東之一。

巴菲特3日出席旗下波克夏海瑟威年度股東大會期間，宣布將在年底退休，將建議董事會讓副董事長阿貝爾（Greg Abel）於今年底接任執行長。現年62歲的阿貝爾自2018年起擔任波克夏海瑟威的副董事長，於2021年被巴菲特指定為執行長預定接任人選。阿貝爾在股東會上向股東們表示：「能夠成為波克夏海瑟威的一員，我感到無比榮幸和謙卑。」

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