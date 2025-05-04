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台幣一飛沖天直奔2字頭？ 外商銀行不忍全說了

2025/05/04 19:19

新台幣匯率上週五（2日）狂飆，震撼市場。（彭博）新台幣匯率上週五（2日）狂飆，震撼市場。（彭博）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕新台幣匯率上週五（2日）狂飆，震撼市場，連外媒也關注。《彭博》指出，新台幣匯率今年升幅登上亞洲新興貨幣榜首，對於市場猜測新台幣匯率可能直奔2字頭，外商銀行則認為，31元價位面臨強大阻力。

《彭博》報導，受樂觀的經濟成長數據、對貿易緊張局勢緩和的預期，以及美國科技公司強勁獲利推動，新台幣匯率2日強升3%以上，當日台股也上漲 2.7%，跑贏該地區的股票指數。

報導稱，上週五（2日）很少成為頭條新聞的新台幣匯率，成為貨幣市場焦點，尤其是中國稱正在評估與美國進行貿易談判後，市場對台灣資產的情緒急劇改善。數據顯示，台灣經濟成長速度快於預期，美國科技巨頭有望從台灣進口更多半導體，均有助於激發樂觀情緒。

據匯銀人士稱，台灣出口商也為台幣升值提供一些助攻因素，因為他們在突然升值的情況下，瘋狂拋售美元。交易員補充，這恰好發生在美元買家退出市場之際，形成台幣匯率大幅升值的走勢。

匯銀人士表示，儘管台灣國營銀行在2日下午進場買美元，台幣仍走升，主要是進口商和外資對美元的需求，未能抵銷出口商大舉拋售。

交易員還透露，由於國內客戶尋求贖回對離岸證券的投資，ETF的經理人也加入拋售美元行列。儘管如此，央行並未採取激進或異常的干預措施，這與往日不同。

新加坡華僑銀行（OCBC Bank）策略師Christopher Wong 說，新台幣升值速度快於預期，令許多市場參與者措手不及，引發人們將美元兌換成新台幣的熱潮，另外，近期新台幣升值也受到中美對話前景的催化。

展望後市，分析師對於新台幣升值走勢能否持續持謹慎態度。澳新銀行集團亞洲研究主管 Khoon Goh 表示，新台幣在 31 元價位將面臨強大阻力。

法國興業銀行駐香港宏觀策略師 Kiyong Seong 亦稱，由於美元仍是主要儲備貨幣，台幣的漲幅將從當前水準放緩，新台幣未來走勢取決於市場對美債等美元資產的看法。

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