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22年每月薪水交給媽媽買黃金 他嗨喊提早退休了

2025/05/04 20:22

越南人偏愛將存款換成黃金。（路透）越南人偏愛將存款換成黃金。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕一名越南民眾Dinh 將閒錢交給媽媽打理，每個月都會買幾兩（1兩=37.5克）到10分之1兩的黃金，迄今已長達22年，隨著資產增加，媽媽在胡志明市郊區置產，目前土地價值漲到數十億越南盾，加上金價飆升，Dinh決定提前退休。

Dinh投書《越南快訊》分享自己理財經驗，他說，畢業後，申請了兩家公司，一家是台灣公司，另一家是日本公司，兩家公司都提供經理的職位，且工作環境很好，薪水也是同學中最高的。

Dinh並未說明最終選擇哪家公司，僅分享自己將所有的閒錢都交給媽媽，媽媽會用這筆錢來買黃金。每個月根據Dinh的薪水和支出，媽媽會買幾兩到10分之1兩的黃金。

隨著資產慢慢增加，Dinh的媽媽在胡志明市郊區購買一塊 300 平方公尺的土地。當時，這處土地價值僅為數千萬越南盾，如今已價值數十億越南盾，加上黃金價格也飆升，憑著擁有的黃金和土地，「我可以毫不猶豫提早退休」。

他說，家人厭惡風險，經常選擇黃金作為安全的投資，購買黃金的習慣已經深深烙印在父母的心裡。幾十年來，他們總是帶著打工賺來的錢去金飾店。

Dinh，父母的想法很簡單：黃金是一種珍貴的稀有金屬，而隨著世界人口的不斷增長，對土地的需求也會增加。如今金價飆升，終於可以享受幾十年辛苦工作的成果了。他說，雖然家中並不是非常富裕，生活卻很舒適。需要買房、買車、去旅行的時候，「只要賣掉幾根金條就好了」。

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