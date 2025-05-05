川普最新說法：不會提早開除Fed主席鮑爾

美國總統川普（左）與聯準會主席鮑爾（右）。（路透檔案照）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近期加大對聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的施壓力道，數度要求聯準會降息，還公開抨擊鮑爾不稱職，宣稱自己比鮑爾更懂利率。不過川普美東時間週日（4日）接受美媒訪問時一改先前強硬態度，稱他沒有解除鮑爾職務的打算。

川普上月初對各國揮出對等關稅大刀，並加大施壓聯準會降息的力道，外界分析川普希望降低利率以「抵銷」其對等關稅政策所帶來的通膨。不過聯準會仍堅持暫時不降息，這讓川普相當不滿，數度在公開場合抨擊鮑爾，甚至曾放話要讓鮑爾「走人」。

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不過川普的言行加劇外界對央行自主權的擔憂，造成美股下跌，川普的態度也開始稍微收斂。綜合外媒報導，美東時間4日，川普接受NBC節目《與媒體見面》（Meet the Press）主持人維爾克（Kristen Welker）專訪時表示，他不會尋求在鮑爾2026年任期到期前，提前開除鮑爾，「我為什麼要做這種事，這樣我還得在短時間內提名另一個人」。據悉，鮑爾的任期將於明年5月底結束。

但川普也不滿地說，鮑爾之所以不願意聽他的建議降息，是因為鮑爾不是川粉，「他只是不喜歡我，而我也覺得他是個相當古板的人」。

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