晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普最新說法：不會提早開除Fed主席鮑爾

2025/05/05 00:51

美國總統川普（左）與聯準會主席鮑爾（右）。（路透檔案照）美國總統川普（左）與聯準會主席鮑爾（右）。（路透檔案照）

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近期加大對聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）的施壓力道，數度要求聯準會降息，還公開抨擊鮑爾不稱職，宣稱自己比鮑爾更懂利率。不過川普美東時間週日（4日）接受美媒訪問時一改先前強硬態度，稱他沒有解除鮑爾職務的打算。

川普上月初對各國揮出對等關稅大刀，並加大施壓聯準會降息的力道，外界分析川普希望降低利率以「抵銷」其對等關稅政策所帶來的通膨。不過聯準會仍堅持暫時不降息，這讓川普相當不滿，數度在公開場合抨擊鮑爾，甚至曾放話要讓鮑爾「走人」。

不過川普的言行加劇外界對央行自主權的擔憂，造成美股下跌，川普的態度也開始稍微收斂。綜合外媒報導，美東時間4日，川普接受NBC節目《與媒體見面》（Meet the Press）主持人維爾克（Kristen Welker）專訪時表示，他不會尋求在鮑爾2026年任期到期前，提前開除鮑爾，「我為什麼要做這種事，這樣我還得在短時間內提名另一個人」。據悉，鮑爾的任期將於明年5月底結束。

但川普也不滿地說，鮑爾之所以不願意聽他的建議降息，是因為鮑爾不是川粉，「他只是不喜歡我，而我也覺得他是個相當古板的人」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財