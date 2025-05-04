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台積電所在地！美媒驚爆鳳凰城房價恐回調2成

2025/05/04 22:38

房地產數據新創公司Reventure App創辦人格利示警，鳳凰城的房價恐大幅回調。（法新社）房地產數據新創公司Reventure App創辦人格利示警，鳳凰城的房價恐大幅回調。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美媒披露，台積電所在的亞利桑那州鳳凰城住宅，過去5年房價狂飆53%，目前已出現回檔壓力。房地產數據新創公司Reventure App創辦人格利（Nick Gerli）示警，鳳凰城的房價高估 18%，若房屋庫存水平持續增長，而銷售維持疲軟，鳳凰城房價絕對有可能回調 20%。

《新聞週刊》報導，疫情期間，鳳凰城房地產市場短暫爆發，住房供應短缺導致需求激增，推升價格。根據 Zillow 數據，2020 年 2 月至 2025 年 2 月期間，鳳凰城房價上漲 53%，整個亞利桑那州房價則上漲 56%。在同一五年內，全美房價漲了 45%。

近年來，價格卻一直回調，加上許多人（尤其是當地人）難以負擔房價，需求大幅放緩。房地產數據新創公司Reventure App創辦人格利在 X 上寫道，隨著疫情期間的投資者和雪鳥族（Snowbirds，夏季住北方、冬季住暖和地方）拋售，房市出現賣壓。

根據 Reventure 數據，鳳凰城大都會區 3 月份的房價與去年同期相比下滑 1.3%，比 2 月下滑 0.46%，比 2022 年 6 月的峰值跌掉7.4%。

格利還在 YouTube的影片中提及，鳳凰城房市已經開始調整，由於市場上庫存和供應大量堆積，導致賣家恐慌，這種調整將在未來 12 個月內加速。Reventure 數據顯示，鳳凰城-梅薩-錢德勒都會區有 1萬8701 間房屋待售，創2017 年以來最高。格利稱，房源供應量大幅增長意味著該市的房屋正在被拋售。

格利說，新房源數量同比增長 20%，買家需求疲軟，與長期房價相比，目前鳳凰城的房價被高估 18%，如果庫存水平持續增長，而銷售維持低迷，那麼鳳凰城房地產市場出現 20% 的回調絕對是有可能的。

亞利桑那州斯科茨代爾市 72Sold 執行長黑格（Greg Hague）最近也告訴媒體，市場感覺越來越疲軟，許多定價合理的房屋未售出，而且很少有人看房。

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