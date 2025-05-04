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英媒爆華為打造晶片一條龍 盼取代輝達、ASML、台積遭打槍

2025/05/04 14:51

外媒指出，中國華為希望開發出取代輝達、ASML、台積電及SK海力士的技術。（路透資料照）外媒指出，中國華為希望開發出取代輝達、ASML、台積電及SK海力士的技術。（路透資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國華為被美列入黑名單後，除透過白手套取得台積電晶片，荷媒也曾踢爆，ASML前中籍員工竊取商業機密，交給華為。最新消息傳出，華為正打造一條龍的半導體生產基地，希望開發出取代輝達、ASML、台積電及SK海力士的技術。華為的野心慘遭專家打槍，直言中國的競爭對手幾十年來一直在做同樣的事，仍無法匹敵 ASML 和台積電。

《金融時報》披露，華為正在深圳建設一條先進晶片生產線，作為其半導體生態系的一部分，目的是擺脫中國對外國技術的依賴。據多位知情人士所透露的消息及《金融時報》在附近走訪的記錄，華為就是位於深圳觀瀾區三個製造基地背後的關鍵參與者。

根據《金融時報》獲得的衛星圖像顯示，具有相同獨特風格的觀瀾工廠，自 2022 年開工以來進展神速，表明華為成為半導體領導者的雄心，以及強化中國在AI等技術開發領域挑戰美國的努力。

晶片諮詢公司 SemiAnalysis 創辦人 Dylan Patel 表示，華為已經開始前所未有的努力，在中國國內開發AI供應鏈的每個環節，從晶圓製造設備到模型構建，他坦言，「我們從未見過一家公司試圖做所有的事」。

據知情人士透露，華為經營其中一個工廠，該工廠將生產搭載 7 奈米晶片的手機和 Ascend AI 處理器，這是該公司首次嘗試生產自己的高階晶片。去年竣工的另外兩個工廠，則分別由晶片設備新凱來和記憶體製造商昇維旭營運。

儘管華為否認與新凱來及昇維旭等2家新創公司有聯繫，但業內人士表示，華為透過協助募資以及共享員工和技術與這些集團有聯繫。知情人士還說，這些工廠也得到深圳市政府的資金支持。

知情人士稱，華為也在上海、寧波和青島投資半導體製造廠。一位華為高管說，「我以為一旦美國開始打擊華為，華為就完蛋了，但其雄心與日俱增，取得的進展非比尋常」。

報導認為，華為參與這些投資專案，旨在開發輝達、半導體設備製造商 ASML、記憶體製造商 SK 海力士，以及代工霸主台積電的替代產品。

對於華為的雄心壯志，一些業內人士對其能否實現遠大目標抱持懷疑，因為與中國國內外競爭對手相比，華為在半導體製造領域缺乏經驗。

一位晶片投資者直言，這是一個大項目，也得到（中國）政府的大力支持，但中國有競爭對手幾十年來一直在做同樣的事情，仍無法與 ASML 和台積電匹敵。

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