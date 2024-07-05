美6月新增就業20.6萬 失業率升至4.1％ 增添軟著陸機率

分析師認為，聯準會有望今年升息1至2次。（路透）

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國勞工部昨數據顯示，6月新增20.6萬非農就業人口，儘管略高於道瓊預期的20萬人，但低於5月大幅下修後的21.8萬人，失業率從5月的4%上升至4.1%，創2021年10月以來最高點，增加聯準會（Fed）降低通膨，同時不使經濟陷入衰退的機率。

金融市場仍對聯準會9月啟動降息週期抱持樂觀。美國海軍聯邦信用合作社經濟學家弗里克（Robert Frick）說，「不存在導致聯準會急於降息救市的問題，勞動市場也與通膨持續放緩一致；這應該導致今年1次或2次降息」。

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儘管美國失業率高於經濟學家預測的4%，但反映已就業，或積極尋找工作的勞動年齡人口的勞動參與率上升0.1個百分點至62.6%，包含因經濟因素從事兼職工作，以及因找不到合適工作而停止求職的更廣泛失業率，則穩定在7.4%。

CNBC報導，6月創造的就業略高於預期，很大程度是因為政府部門的工作激增7萬份，而健康照護領域新增4.9萬份工作，社會救助貢獻3.4萬份工作，營建增加2.7萬份工作，皆引領就業市場。

在薪資方面，平均時薪月增0.3%，較5月的0.4%增幅下滑，年增3.9%，從上月的4.1%下滑，並創2021年6月以來最小增幅，雙雙皆符合預期。至於每週平均工時則穩定在34.3小時。

路透指出，加上5月物價增速放緩，該報告證實美國通膨在第1季飆升後，通膨回到減緩的趨勢，這也將提升聯準會決策官員對通膨展望的信心，促使聯準會更進一步在今年下半年開始降息。

聯準會在6月上1次政策會議上將基準利率維持在2.25%至5.5%區間，自去年7月以來，該利率區間未曾改變。近日公布的6月會議紀錄顯示，決策者承認經濟顯示放緩，物價壓力逐漸消失，但在降息之前，必須看到降通膨取得更多進展，尤其穩固的勞動市場減少採取行動的急迫性。

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