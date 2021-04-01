美貿易報告關切萊豬產地標示疑慮 政院將向美方說明

美國貿易報告關切萊豬產地標示疑慮，行政院長蘇貞昌領導的行政院將由經貿辦向美方說明。（資料照）

〔記者李欣芳／台北報導〕美國貿易代表署（USTR）最新公布貿易評估報告，對台灣就美國豬牛產品萊克多巴胺殘留值做出規範表示關切，並說在相關產品標示原產地，暗示美國豬肉存在食安疑慮。行政院經貿談判辦公室今天表示，有關牛豬議題美國政府多次公開對我方開放持正面肯定態度，相關處理細節雙方持續溝通，管道順暢。美方公布的報告是例行性年度報告，相關說法已存在多年，政府將依據我國國情妥為向美方說明。

政院經貿辦指出，我方豬肉產地標示規定係比照牛肉標示辦理，顧及消費者知的權益，且無論本國或外國產品均需標示，完全符合國際規範。

請繼續往下閱讀...

行政院長蘇貞昌今天也受訪表示，我們政府保障國民的食品健康，一直始終一貫，而我們對於進口的任何食品，都一定會標示產地，並非針對美國，而這個做法和當年馬政府進口美牛，也都是完全一樣。

對於國民黨副秘書長李彥秀表示，USTR的說法凸顯民進黨與美方溝通不良，做出沒意義的退讓，犧牲國人健康也無法獲得美國認同。

經貿辦則澄清說，國際貿易法是以國際科學證據和標準為依據，全世界都沒強制標示殘留物的法規，若按照李彥秀主張標示萊劑，會涉及歧視問題，更會引起貿易法紛爭。

經貿辦說，有關美方稱我方未開放美國牛絞肉及部分牛雜進口一事，此事係依據食品安全衛生管理法處理，美方多年來均列入其貿易評估報告，對此問題亦有瞭解。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法