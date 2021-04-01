晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 匯率查詢 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

首頁 > 財經政策

美貿易報告關切萊豬產地標示疑慮 政院將向美方說明

2021/04/01 16:00

美國貿易報告關切萊豬產地標示疑慮，行政院長蘇貞昌領導的行政院將由經貿辦向美方說明。（資料照）

〔記者李欣芳／台北報導〕美國貿易代表署（USTR）最新公布貿易評估報告，對台灣就美國豬牛產品萊克多巴胺殘留值做出規範表示關切，並說在相關產品標示原產地，暗示美國豬肉存在食安疑慮。行政院經貿談判辦公室今天表示，有關牛豬議題美國政府多次公開對我方開放持正面肯定態度，相關處理細節雙方持續溝通，管道順暢。美方公布的報告是例行性年度報告，相關說法已存在多年，政府將依據我國國情妥為向美方說明。

政院經貿辦指出，我方豬肉產地標示規定係比照牛肉標示辦理，顧及消費者知的權益，且無論本國或外國產品均需標示，完全符合國際規範。

行政院長蘇貞昌今天也受訪表示，我們政府保障國民的食品健康，一直始終一貫，而我們對於進口的任何食品，都一定會標示產地，並非針對美國，而這個做法和當年馬政府進口美牛，也都是完全一樣。

對於國民黨副秘書長李彥秀表示，USTR的說法凸顯民進黨與美方溝通不良，做出沒意義的退讓，犧牲國人健康也無法獲得美國認同。

經貿辦則澄清說，國際貿易法是以國際科學證據和標準為依據，全世界都沒強制標示殘留物的法規，若按照李彥秀主張標示萊劑，會涉及歧視問題，更會引起貿易法紛爭。

經貿辦說，有關美方稱我方未開放美國牛絞肉及部分牛雜進口一事，此事係依據食品安全衛生管理法處理，美方多年來均列入其貿易評估報告，對此問題亦有瞭解。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由財經】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

相關新聞

看更多！請加入自由財經粉絲團
今日熱門新聞
網友回應
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財