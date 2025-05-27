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搶北美商機！華邦電前進德州 新唐擬赴加拿大設研發據點

2025/05/27 21:06

記憶體廠華邦電董事長焦佑鈞（左）。（記者洪友芳攝）記憶體廠華邦電董事長焦佑鈞（左）。（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體廠華邦電（2344）董事長焦佑鈞今指出，全球化走向在地化，未來的硬體的必然要配合軟體的能力，軟體的服務應基本上沒有關稅的問題，華邦電已在美國德州設立一個辦公室，未來將會再擴充，子公司新唐（4919）擬評估在加拿大設立研發據點，以掌握AI與美國重返製造的相關商機。

他說明，有別於美國限制移民，加拿大提供誘因開放移民，目前加拿大人移民美國變得較困難，科技人才較會留在加拿大，加上有政府的協助，人才穩定與薪資水準應該較美國具優勢，

焦佑鈞指出，新唐的產品需要較多的軟體，設立研發中心會AI相關的開發微控制器（MCU）切入，過去新唐做MCU的重心在亞洲市場，尤其是中國市場，大概佔MCU營業額的八成，過去五年已開始將比重下降，未來希望繼續下降，在全世界的銷售變得較平衡。

對於川普希望製造業回美國，焦佑鈞認為，美國非常大，川普祭出關稅政策，鼓勵一些新創事業在美國發展，MCU是一個應用非常廣泛產品，預期將來在美國，一定會新的市場的機會。

焦佑鈞認為，美國非常重視藥要回美國製造，藥跟電子產品較無關，但如果醫療設備也回美國製造的話，就有一些市場的機會，值得去深耕當地的市場。目前看川普的政策，可能在美國創造的市場機會，有什麼具體的計劃而定。

他表示，川普的長處是談判，先喊一個很高數字，讓人感到不安，讓人願意坐下來跟他談判，最終會對某些事情帶來機會。看美國重返製造，「不能看零與一」，要看帶來甚麼機會，美國不可能做所有的生產，某些重要的東西才會在美國生產，不要去想所有東西都會跑到美國去。

焦佑鈞指出，川普最近說國防工業、AI應該要到美國去生產，他覺得川普終於開始講出心裡的話，他挑想做，開始聚焦了，無人機跟國防工業有關係，無人機會需求記憶體，這就是機會，「我們要去抓那個機會」，他認為應該不只那兩大類，川普應會慢慢釋出來想要什麼。

焦佑鈞認為，醫藥、醫療重返美國生產製造是核心，可見川普是從國家安全思考，當打仗時，包括消炎藥、紗布、注射器、針管、止痛嗎啡都不能缺，那就是自己國家內要有工廠製造。

除AI技術外，焦佑鈞認為，機器人應用也是未來產業發展的重點。目前工業機器人技術已趨成熟，人形機器人還有待發展空間。針對科技發展，焦佑鈞強調安全、AI應用、環保與能源效率，這些相互影響，AI高算力同時也有資安疑慮，他看到壞人越來厲害，如何防範資安風險也變得重要。

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