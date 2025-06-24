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中國半導體大廠撐不住！ 南京芯啟源停發薪資、暴力裁員

2025/06/24 23:07

近日中國可編程處理器（DPU）大廠南京芯啟源半導體（Corigine）員工在求職平台「脈脈」上爆料，該公司自今年3月以來就停發工資，並出現暴力裁員卻零賠償、不發年終獎金、區別對待員工等惡行。（網路截圖）近日中國可編程處理器（DPU）大廠南京芯啟源半導體（Corigine）員工在求職平台「脈脈」上爆料，該公司自今年3月以來就停發工資，並出現暴力裁員卻零賠償、不發年終獎金、區別對待員工等惡行。（網路截圖）
李秋明／核稿編輯

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國經濟持續低迷，加上美國政府對中國實施技術出口管制，讓不少科技公司難以繼續營運下去，不時傳出有科技公司停發工資和惡性裁員的消息。《集微網》6月24日報導，近日中國可編程處理器（DPU）大廠南京芯啟源半導體（Corigine）員工在求職平台「脈脈」上爆料，該公司自今年3月以來就停發工資，並出現暴力裁員卻零賠償、不發年終獎金、區別對待員工等惡行。

爆料員工在「脈脈」上發文說：「DPU頭部公司芯啟源喪盡天良，拖欠工資並從22年以來獎金不發！無助工人只能網上聲討。」

爆料員工並細數芯啟源的6種吊炸天（網路流行語，意指令人驚訝的作法）操作，包括：今年3月以來停發工資；暴力裁員零賠償；合約詳細寫明年終獎金數額，但3年不發年終獎金；區別對待，有的人從22年至今都有年終獎金；區別對待，給在職員工發今年3月工資，3月離職的不給發；奇葩留人方法，24年年底前只要提離職，就會漲薪，不提留職的維持原薪不動。

更有員工在「脈脈」上發文說，公司HR（人資）當著警察的面說，「我們就是不賠償、不發工資，有本事告我們呀」、「幹了3年半，一分年終獎沒發，拖欠20萬年終獎（還不算績效獎金）和2個月工資未發，各個途徑投訴公司直接擺爛，一副死豬不怕開水燙的姿態」。

公開資料顯示，芯啟源於2015年成立，是1家在積體電路領域具有國際領先水準的高科技公司，擁有高階EDA（電子設計自動化）工具、USB IP伺服器、DPU和TCAM（三態內容可定址記憶體）等４種主力產品。

芯啟源的研發中心遍布海內外，如美國矽谷、英國倫敦、南非開普敦和中國上海、南京、北京、武漢等地。

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