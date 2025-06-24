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半年讓財產腰斬！退休校長創業「變惡夢」 揭晚年創業危機

2025/06/24 20:06

當越來越多日本年長者帶著夢想投入創業，最終卻迷失在高價講座與失敗投資。（示意圖，路透）當越來越多日本年長者帶著夢想投入創業，最終卻迷失在高價講座與失敗投資。（示意圖，路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人辛苦工作一輩子，心中都默默藏著「退休後實現夢想」，選擇迎來人生第二春。日本一名退休校長，為一圓開補習班的夢想，半年內燒光一半積蓄，把退休金都賠了進去，更讓家庭陷入失控邊緣，它正是日本高齡社會「夢想與現實落差」的縮影。當越來越多日本年長者帶著夢想投入創業，最終卻迷失在高價講座與失敗投資。

日媒「THE GOLD ONLINE」報導，日本一名曾任職於地方公立國中校長、現年65歲的神田先生（化名），他於63歲時選擇退休。他一輩子專心從事教職，深受學生們愛戴，退休後每月可領取24萬日圓（約新台幣4.8萬元）年金，加上3500萬日圓（約新台幣705萬元）的退休金與儲蓄，總金融資產超過4000萬日圓（約新台幣806萬元），原以為可以安心享受優渥的晚年生活。

他的夢想是開一間補習班，退休後擁有了時間與資金，神田先生認為「現在正是實現夢想的時候」，他決定在自家附近租下一間空置店鋪，開設屬於自己的補習班。沒有經營經驗的神田先生不知從何著手，於是接受熟人邀約，參加了一場企業經營研討會，報名費高達16萬日圓（約新台幣3.2萬元）。

從此，神田先生完全著迷，甚至不惜花費40萬日圓（約新台幣8萬元）參加更高階課程。加上交通與住宿開銷，每次研討會的總花費近10萬日圓（約新台幣2萬元），但他深信「這些學習對未來的補習班經營必定有幫助。」

神田先生一邊參加講座，一邊加快補習班開業準備。他大手筆裝潢教室、投入大量廣告費，憑藉夢想與熱情全力衝刺。然而，開張後卻是一場災難。雖然陸續有學生參加體驗課程，但神田先生過於熱衷於傳達自己的理想，家長們普遍不願意把孩子送來。

補習班每月營收僅約5萬日圓（約新台幣1萬元），然而租金、水電、廣告等固定支出卻高達50萬日圓（約新台幣10萬元）。開業初期，他原本期待靠大規模廣告快速擴展學生來源，結果完全落空。半年過去，存款迅速消耗，資產迅速少於一半。然而，面對持續惡化的經營狀況，神田先生卻沒有停下腳步，仍然頻繁參加高價講座。

然而，神田堅信「只要堅持學習就能成功」，對妻子的勸說充耳不聞，眼看存款迅速減少，妻子幾度崩潰仍勸阻無果，甚至氣到出手毆打丈夫背部，試圖讓他看清現實。神田的長子看見父親創辦補習班僅半年，銀行帳戶存款竟剩下不到一半，更是一度語塞、失去理智。

神田對創業夢想的執念，讓原本和樂的家庭陷入深層裂痕。即使家人出示資料、提出數據，建議神田調整經營模式甚至收手，他仍會情緒激動辯解，或是選擇轉移話題，不願正視現實，導致補習班持續虧損，退休資產也每日縮水，家庭氣氛瀰漫著焦慮與無力感。

報導指出，日本政策金融綜合研究所發布的「2024年新創企業創業調查」，有6.3%的新創創業者年齡在60多歲左右，比例看似不高卻意義重大。日本理財專家指出，像神田先生這樣，退休後夢想開設補習班、自宅咖啡廳等的人不在少數。即便收入微薄，若能藉由自己喜愛的事業賺取收入，既能提升生活滿足感，也有助於緩解退休金不足問題，表面上看似雙贏。但若缺乏資金規劃、沒有實測市場需求，憑一股衝動投入大筆資金，最終慘敗的案例也不在少數。尤其被高價講座鼓吹後，過度理想化、自我催眠式的暴走尤為常見。

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