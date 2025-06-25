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黃金還會重挫？大跌後專家透露後市

2025/06/25 08:49

週二（24日）黃金價格下跌2%。（彭博資料照）週二（24日）黃金價格下跌2%。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布以色列及伊朗將停火，削弱了黃金的避險需求，週二（24日）黃金價格下跌2%，觸及兩週多以來最低點，專家指出，停火協議能維持多久，目前仍有一些疑問，在真正獲得解決之前，黃金的下跌空間可能非常有限。

現貨黃金下跌1.4%，報每盎司3319.96美元，以前曾下跌逾2%，至6月9日以來最低水準；紐約黃金期貨下跌1.8%，報每盎司3333.9美元。

《路透》報導，Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「中東緊張緩解，是打壓黃金的主要原因。避險交易已經減弱，市場開啟承擔風險模式。」

他說：「我們在3300美元附近獲得很好的支撐，3250美元的支撐可能更強。」

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）週二稍早曾說，以軍將對德黑蘭的目標發動新一輪攻擊，以報復伊朗發射飛彈、「公然違反」停火協議之舉。

葛蘭特補充：「停火協議能維持多久，目前仍有一些疑問，在真正獲得解決之前，我認為黃金的下跌空間可能非常有限。」

美國聯準會（Fed）主席鮑爾週二出席國會聽證會時表示Fed需要更多時間，觀察關稅是否讓通膨升得更高，再來才是考慮降息。

市場目前預期今年年底之前會降息2碼（50個基點），可能從10月降息1碼開始。

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