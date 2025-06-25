以伊停火國際油價崩跌6％！每桶已跌破70美元

國際油價週二（24日）下跌超過6%，來到2週以來低點。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場預期以色列與伊朗達成停火協議後，中東地區的石油供應中斷風險將有所降低，國際油價週二（24日）下跌超過6%，來到2週以來低點。不過這項停火協議並不穩定，美國總統川普在協議宣布數小時後就指控以色列與伊朗雙方違反協議。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌 4.14 美元，跌幅6%，收每桶 64.37 美元。

請繼續往下閱讀...

布蘭特原油期貨下跌 4.34 美元，跌幅 6.1%，收每桶 67.14 美元。

這是布蘭特原油自 6 月 10 日以來的最低收盤價，紐約期油則為自 6 月 5 日以來最低價。

TP ICAP 旗下 PVM Oil Associates 經紀與顧問公司的資深分析師瓦爾加（Tamas Varga）表示：「自近2週前以色列首次空襲伊朗以來所累積的地緣政治風險溢價，如今已完全消失。」

兩大原油期貨合約週一皆下跌超過 7%。而在之前，美國於上週末空襲伊朗核設施，導致油價一度飆升至5個月新高。

美國直接介入衝突，讓投資人憂心荷姆茲海峽的安全。該海峽位於伊朗與阿曼之間，是全球重要能源航道，每日約有 1800 萬至 1900 萬桶原油與燃料經此運輸，占全球消費量近5分之1。

此外，川普表示，中國這個全球最大石油進口國可繼續從伊朗購油，這也對油價造成壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法