首選台積電！小摩看好亞洲科技股再漲15-20％

摩根大通分析師表示，受投資人對人工智慧的樂觀情緒高漲推動，亞洲科技股今年可望再上漲15%至20%。摩根大通的首選包括台積電等個股。（示意圖，本報資料照）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕摩根大通分析師表示，受投資人對人工智慧的樂觀情緒高漲推動，亞洲科技股今年可望再上漲15%至20%。

摩根大通的首選包括台積電、SK海力士、愛德萬測試公司和台達電等晶片產業巨頭，預計這些公司明年都將受益於穩定的需求和積極的盈利修正。

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摩根大通指出，資料中心資本支出的增加和主要半導體公司獲利的持續提升是主要的推動因素。

包括Gokul Hariharan在內的分析師在一份報告中寫道：人工智慧將繼續引領2025年數據中心資本支出的增長，並對2026年的增長更有信心。

今年，人工智慧相關股票的表現超過亞洲股市大盤，彭博的區域半導體指數就反映這一點，該指數上漲12%以上。

全球科技巨頭對人工智慧記憶體晶片的強勁需求使得供應鏈保持繁忙，投資者也保持樂觀，半導體公司成為人工智慧熱潮最明顯的受益者。

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