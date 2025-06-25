LTN經濟通》曾賣油條維生！航空公司重整成功

泰國航空近日獲法院批准退出債務重整計劃，在股票交易中斷4年後，有望於今年8月重新上市。（路透資料照）

泰航2020年因疫情衝擊進行債務重整

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕泰國航空（Thai Airways）連年虧損不斷，2020年在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）衝擊下，泰航無力償還債務，向破產法院提出重整計劃，並於同年9月批准該公司進入債務重整程序。從那之後，泰航的復甦之路已成為泰國規模最大的商業重組措舉之ㄧ。近日，泰航獲法院批准退出債務重整計劃，為股票在中斷4年後恢復交易鋪平了道路。

泰航6月16日宣佈，在中央破產法院結束重整程序後，計劃於8月初在泰國證券交易所重新上市。泰航成功執行了重組計劃，包括從去年4月到今年3月將註冊資本和稅息前折舊攤銷前獲利（EBITDA）增加至403.1億泰銖（約新台幣373.6億元），遠高於200億泰銖（約新台幣185.4億元）的要求。

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泰航董事、重組委員會主席比亞瓦斯蒂（Piyasvasti Amranand）表示，過去4年來，泰航重組了組織架構、拓展了航線、調整機隊、改善了服務和客艙、升級了數位系統、提高了營收創造能力並削減了成本。

「炸油條」為泰航創造了意想不到的收入，每天吸引大批民眾排隊。（路透資料照）

過去2年清償債務2800億元

泰航2020年申請破產保護時，公司淨虧損1410億泰銖（約新台幣1307億元），武肺疫情在全球大爆發，給這家自2013年以來一直面臨虧損的航空公司造成了幾乎致命的打擊。一些公司高層和工會將糟糕的財務表現部份歸咎於這家前國有航空公司的政治干預，目前泰國政府持有該公司不到50％的股份。

泰航今年第1季淨收入增加了4倍，載客量年增11％以上。比亞瓦斯蒂指出，截至3月31日，股東權益盈餘為552.2億泰銖（約新台幣511.8億元），2020年底則為虧損1272.3億泰銖（約新台幣1179.4億元）。

2023年以來，泰航每季都實現盈利，並且是過去兩季營業利益率最高的3家航空公司之一。目前泰航的負債已從約4000億泰銖（約新台幣3709.6億元）降至目前的約995億泰銖（約新台幣922.7億元）。

在最艱難的時期，泰航透過賣「炸油條」創造每個月約1000萬泰銖的收入。（路透資料照）

設置「偽機艙」餐廳 民眾無法出國也能體驗

自2013年以來，泰航經歷了多年的財務虧損，並於2020年進入重整程序，疫情進一步加劇了泰航的財務困境。最艱難的時期，泰航曾透過出售飛機座椅、賣「炸油條」以及將部份辦公室改造成餐廳來獲利。

2020年，在航空業務受到疫情大大衝擊的影響下，泰航在公司開設快閃餐廳，設置「偽機艙」餐廳，將客機座椅改造，為疫情期間無法出國的顧客打造出機艙體驗，提供平價的「經濟艙」和價位較高的「頭等艙」餐點。

另外，泰航也在總部外設立攤販，販售「炸油條（Pa Tong Go）」，這項業務也為泰航創造了意想不到的收入。一份3個的炸油條，搭配紫薯製成的沾醬，售價為50泰銖（約新台幣46元），儘管價格略高於市價，但仍吸引大量民眾排隊購買，這項業務也為泰航創造每個月約1000萬泰銖（約新台幣927.4萬元）的收入。

疫情期間，泰航設立「偽機艙」快閃餐廳，為無法出國的顧客打造出機艙體驗。（美聯社資料照）

重整裁員50% 贏得債務人信任

2021年，泰航開始重組價值4000億泰銖（120億美元，約新台幣3709.6億元）的債務，作為重振業務的重要措舉之一。談到泰航的重建，泰航執行長恩西里（Chai Eamsiri）表示，贏得利害關係人的信任是轉型的基礎，特別是在初期，因為當時非常艱難。恩西里指出，疫情時期就像「生存模式」，航空業是一個燒錢的產業，如果沒有收入「現金很快就會花光」。

恩西里2023年2月接任執行長，恩西里表示，沒有人能想到泰航能夠像今天這樣強勢回歸，也就是4、5年前，沒有人想到泰國航空會如此強勢回歸。公司的重整計劃將在大約1個月內完成，這一里程碑代表公司命運的徹底轉變，如今已成為全球盈利能力最強的大型航空公司之ㄧ。

泰航重建之路，實施大規模裁員，總員工人數從約3萬人削減至僅剩1萬5000人。但同時，泰航也向空中巴士（Airbus）、波音（Boeing）訂購大量新一代噴射機，這些飛機將用於替代舊款機型，並擴大航線網路。

恩西里表示，他的目標是打造一家強大的網路航空公司，並強調了支線航線作為競爭優勢的重要性。最近公司調整了策略，從點對點銷售轉向了網路型航空公司，如果網路銷售能在點對點銷售的基礎上帶來收入的成長，那就證明這項策略是正確的。隨著復興計劃接近完成，以及現代化機隊即將到來，泰航將自己定位為疫情時代的倖存者，並且將自己定位為財務穩定的戰略參與者。

2020年聲請破產的泰航，今年正式獲准退出債務重整計劃。（路透資料照）

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