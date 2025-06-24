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股神血淋淋教訓！巴菲特避之唯恐不及的「6類投資」

2025/06/24 19:02

「股神」巴菲特今年5月拋出震撼彈，宣布將在年底退休。（資料照，美聯社）「股神」巴菲特今年5月拋出震撼彈，宣布將在年底退休。（資料照，美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕股神巴菲特（Warren Buffett）花了超過60年時間建立他的投資傳奇，雖然他今年早些時候宣布將卸下波克夏海瑟威（Berkshire Hathaway）執行長職務，但數百萬人仍持續關注他的投資動向，尤其是他選擇投資或避開的領域。美國媒體《FinanceBuzz》整理出巴菲特堅決不投資的6種項目。

1.科技新創公司

巴菲特長期以來對新創企業和整體科技產業保持謹慎。儘管亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）等如今已是家喻戶曉的大企業，但多年來，巴菲特始終與它們保持距離，理由是這些公司的本益比偏高、營運前景難以預測。

巴菲特強調「安全邊際」（margin of safety）的投資理念，意即他偏好風險相對較低、比較不容易虧損的標的。許多科技公司顯然無法提供這樣的安全感。不過，對於那些最終證明自己具有穩定性的企業，巴菲特也會改變看法。蘋果目前就是波克夏海瑟威投資組合中的重要成員之一。然而，值得注意的是，巴菲特在2024年減持了800億美元的蘋果股票，顯示他對科技產業的保留態度偶爾仍會浮現。

2.特斯拉（Tesla）

近期特斯拉飽受爭議，但事實上，早在公司成為焦點之前，巴菲特就從未考慮投資該股票。與他對科技公司的顧慮類似，特斯拉的股價波動劇烈，帶有高度投機性。此外，特斯拉所處的產業變化快速，創新層出不窮，單一品牌要長期保持優勢極具挑戰性。

巴菲特對企業領導人的看法也影響他的投資決策。他曾說過「建立聲譽需要20年，毀掉只需5分鐘。」特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）個性反覆、爭議不斷，顯然不符合巴菲特偏好的企業領導人形象。

3.加密貨幣

巴菲特長期以來拒絕投資加密貨幣，這並不令人意外。就像他對臉書及其他科技公司的看法一樣，若是他無法完全理解的標的，他不願涉足。不過值得注意的是，波克夏海瑟威曾投資巴西金融科技公司Nu Holdings，該公司擁有自己的加密貨幣平台。不過，相較於巴菲特龐大的投資組合，這筆投入金額極小。

4.複雜衍生性金融商品

巴菲特並非完全排斥衍生性商品，但他對這類標的一樣採取嚴格的風險控管。他曾經形容衍生性商品是「金融大規模殺傷性武器」。所謂衍生性商品，是指價值取決於其他資產（如股票、債券、利率或大宗商品）表現的複雜金融合約。考量到2008年金融危機及多家依賴衍生性商品的對沖基金接連爆雷，巴菲特的擔憂似乎並非杞人憂天。

5.黃金

巴菲特也對黃金興趣缺缺，認為黃金是「沒有生產力的資產」。不過，2020年波克夏海瑟威確實投資了全球大型金銅礦商Barrick Gold。這筆投資的理由可能是，波克夏投資的不是黃金本身，而是銷售黃金的公司。無論原因為何，這段投資關係非常短暫，波克夏幾個月後便出售了該公司的持股。

6.航空業

航空業是巴菲特少數公開承認的投資失誤之一。2016年，他買入了達美（Delta）、美國航空（American Airlines）、西南航空（Southwest Airlines）與聯合航空（United Airlines）的股票。然而，無人能預料新冠疫情的爆發，2020年，波克夏海瑟威不得不以重大損失出售所有航空股。雖然航空旅遊已經逐步復甦，但近期不時傳出飛機事故或技術問題，這些都足以讓巴菲特繼續對航空業保持距離。

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